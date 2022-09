A korosztályában válogatott-kerettag darányi Domokos Edmond szépen fejlődik mind fizikálisan, mind technikailag. A 18–23 éves kötöttfogású birkózók magyar bajnokságáról, Pesterzsébetről bronzéremmel térhetett haza. A Szigetvári Birkózó Sport Egyesület és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA) növendéke elsőéves juniorként indult a közelmúltban az U23-as korosztály országos bajnokságán. Az első összecsapásán egy Szerbiában élő, magyarkanizsai fiútól kapott ki 3-1 arányban, majd következő ellenfelét pontozással verte. A 3., utolsó mérkőzésén a későbbi győztes, Rafael Dániel várt rá, aki ezúttal is nagy falatnak bizonyult. A soltvadkerti versenyző Edmondhoz hasonlóan az idén töltötte be 18. életévét. A darányi tehetség végül a dobogó 3. fokára állhatott fel a 60 kg-osok eredményhirdetésénél.

Sokat fejlődött ebben az esztendőben, amelyet bizonyít a tavasszal, a felnőttek országos bajnokságán elért második helyezése. A váltás 55 kilóról 60-ra kisebb zökkenőkkel ment, de lassan beleerősödik új súlycsoportjába. Fejben is motivált, viszont gyorsan szeretne eredményes lenni, ezért sokszor túlizgulja a meccseit. Ez talán annak is betudható, hogy kevés versenyen indult 2022-ben. A helyzet azonban majd változik a rutin megszerzésével, a több versenyen való részvétellel. Domokos Edmond idén itthon már nem méretteti meg magát, ugyanakkor meghívást kapott Svédországba. Göteborgban, december 6-án nagyszabású nemzetközi viadalt rendeznek, ott szeretne szőnyegre lépni.







Fotó: MW