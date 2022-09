Elstartolt a férfiteke Szuperliga, az első fordulóban az Investment Közutasok Kaposvári TK a Ferencváros otthonába utazott, ahol fölényes győzelmet aratott. A közutasok nem kisebb céllal vágtak neki az idei szezonnak, mint a dobogós hely megszerzése. Az első játéknapon sikerült is bizonyítaniuk az elszántságukat, hiszen 137 fával nyertek a fővárosi zöld-fehérek ellen. A somogyiak a nyáron négy új, nagyon erős játékost is igazoltak. Hárman közülük már az első mérkőzésen szerepet kaptak, ez pedig tovább erősítette a csapatot az FTC elleni összecsapáson, melyen már az első dobásoktól kezdve a kaposváriak kezében volt az irányítás.

Az Investment játékosai az első sorban mindhárom pontot megszerezték, ezzel 120 fás előnybe kerültek, a második körben sem változott a játék képe, bár a hazaiak sem hagyták magukat, és szereztek egy becsületpontot. A közutasok végül 7:1 arányban, 137 fával nyerték meg az első forduló mérkőzését. A Szuperliga jövő héten folytatódik, akkor hazai pályán a győriek ellen bizonyíthatnak majd a kaposváriak.

Ferencvárosi TC–

Investment Közutasok Kaposvári TK 1–7 (3287–3424)

Eredmények: Bánhegyi János 532–Botházy Péter 576 (0:4); Mátraházi István 514–Pintér György 583 (1:3); Farkas Sándor 581–Juhász Bence 588 (2:2); Vígh István 531–Nagy Gergő 563 (1:3); Horváth Balázs 538–Brancsek János 547 (1:3); Csejtei Norbert 591–Kálny Krisztián 567 (2,5:1,5).

Az ifjúsági mérkőzésen: Ferencvárosi TC–Investment Közutasok Kaposvári TK 3–1 (1037–877). Eredmények: Sidó László 558–Leposa Olivér 369 (4:0); Szabó Dániel 479–Balogh Kristóf 508 (1,5:2,5).

A bajnokság állása: 1. Investment Közutasok Kaposvári TK (1 1 0 0 0) 2 pont, 2. Zalaegerszegi TK (1 1 0 0 0) 2 pont, 3. Répcelaki SE (1 1 0 0 0) 2 pont, 4. Szentgotthárdi VSE (1 1 0 0 0) 2 pont, 5. Zengő Alföld Szegedi TE (1 1 0 0 0) 2 pont, 6. Ajka Kristály SE (1 0 0 1 0) 0 pont, 7. Kazincbarcikai Vegyész Teke SE (1 0 0 1 0) 0 pont, 8. Köfém SC (1 0 0 1 0) 0 pont, 9. Győr SZOL TC (1 0 0 1 0) 0 pont, 10.Ferencvárosi Torna Club (1 0 0 1 0) 0 pont.

A nőknél a Balatoni Vasas SE is a Ferencvárossal csapott össze, de a magyar tengernél. A találkozó végig nagy küzdelmet hozott, de végül a budapestiek kerültek ki győztesen az ütközetből. A vendégek sikeréhez az (is) kellett, hogy Hári Boglárka kiemelkedően játsszon, hiszen 631 fával zárt, ellenfele Rubinszki Rita is remekelt, de hiába gurított 558 fát, az is kevésnek bizonyult a pontszerzéshez.

Balatoni Vasas SE–

Ferencvárosi TC

3–5 (3262–3317)

Eredmények: Baracsi Ágnes 551–Tóth Andrea 574 (1:3), Szijjártó-Kormányos Edina 541–Hegedűs Tímea 509 (3:1); Jezsoviczki Anna 554–Nagy Beatrix 549 (2:2); Bázsa Viktória 516–Szabó Mónika 500 (2:2); Rubinszki Rita 558–Hári Boglárka 631 (0,5–3,5); Csomai Rita 542–Heimann Ibolya 554 (1:3).

Az ifjúsági mérkőzésen: Balatoni Vasas SE–Ferencvárosi TC 4–0 (1028–981). Eredmények: Horváth Száva 508–Domokos Dorottya 470 (2:2); Fórián Kitti 520–Bognár Barbara 511 (2:2).

A bajnokság állása: 1. Ipartechnika Győr SE (1 1 0 0 0) 2 pont, 2. Tatabányai SC (1 1 0 0 0) 2 pont, 3. Ferencvárosi TC (1 1 0 0 0) 2 pont, 4. Rákoshegyi VSE I. (1 1 0 0 0) 2 pont, 5. Rákoshegyi VSE II. (10 0 1 0) 0 pont, 6. Balatoni Vasas SE (1 0 0 1 0) 0 pont, 7. Bátonyterenyei Viktória TK (1 0 0 1 0) 0 pont, 8. ZTE-­ZÁÉV TK (1 0 0 1 0) 0 pont, 9. BKV Előre SC (0 0 0 0 0) 0 pont.

***

Az Investment Közutasok KTK II.-es csapata Tatabányán kezdte meg a bajnoki szereplést az NB II.-ben. A mérkőzést szoros párharcok jellemezték, melyekből jellemzően a hazaiak kerültek ki győztesen, a kaposváriak becsületpontját Illés Richárd szerezte, mellyel 7–1-es hazai győzelemmel zárult az összecsapás. A második játéknapon a Pápai Vasas II.-es csapatát fogadják a Közutasok.

Tatabányai SC–Investment Közutasok Kaposvári TK II. 7–1 (3186–3136)

Eredmények: Kámán Tibor 541–Kis Richárd 528 (2:2); Schwarcz Dániel 491–Fajtai Bálint 488 (2:2); Szalai Zsolt 549–Fajtai Arnold 533 (2,5:1,5); Illek Csaba 577–Miklós Gyula 544 (3:1); Papp László 486–Illés Richárd 524 (1:3); Tihanyi Péter 542–Wagner Mihály 519 (3:1).

A bajnokság állása: 1. Tatabányai SC 2 pont, 2. Mosonszentmiklós SE 2 pont, 3. Szentgotthárdi VSE II. 2 pont, 4. Lauf-B TK 2 pont, 5. Jobb Dáma SE 2 pont, 6. Scarbantia SE Sopron 0 pont, 7. Zalaszentgróti TK 0 pont, 8. Pápai Vasas SE II. 0 pont, 9. Fülöp Borozó & Zöldfa Italker TSE 0 pont, 10. Investment Közutasok Kaposvári TK II. 0 pont, 11. AD Flexum TKE 0 pont.



Esélye sem volt a házigazda Fradinak a somogyiak ellen

Kálny Krisztián, a kaposváriak játékosa 567 fát gurított a Ferencváros ellen megnyert mérkőzésen

Fotóillusztráció: Lang Róbert