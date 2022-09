Augusztus óta lendületesen folyik a Kaposvári Női Röplabda Club felkészülése a 2022/2023-as szezonra. Szeptembertől pedig már az edzőmeccsek is bekerültek a naptárba.

Az első, az MTK Budapest elleni összecsapáson még hiányosan léptek pályára a kaposváriak, hiszen a három válogatott játékosukat, Stamatia Kyparissi-t, Szedmák Rékát és Gyimes Zsófiát még nélkülözniük kellett az Európa-bajnoki selejtezők miatt.

– Az MTK elleni felkészülési meccsen ugye még nem voltak velünk a válogatott játékosok, de az eredmény azt mutatja, hogy nem volt probléma a nélkülözésükkel – emelte ki Lacombe Zsófia, a KNRC ügyvezetője. – Tisztában voltunk vele, hogy ebben az időszakban ez a három alapember még nem lesz velünk, így a fiatalokat is teszteltük téthelyzetben és nagyobb szerepet tudtak vállalni.

A két magyar válogatott, Szedmák Réka és Gyimes Zsófia a selejtezők után három nap szünetet kapott. A görög Stamatia Kyparissi felkészülése és a válogatott időszak azonban nagyon intenzív volt a számára.

– Rajta azt láttuk amikor megérkezett, hogy muszáj neki adnunk egy hét pihenőt, mert nagyon megviselte a nyári válogatott program, kivételes fizikai adottságokkal rendelkező játékos és egy esetleges sérülést mindenképpen szerettünk volna elkerülni – fogalmazott Lacombe Zsófia. – Zágrábba se utazott már a csapattal, helyette mélyrehatóbb orvosi vizsgálatai voltak, gyógytornázott és fizioterapeuta foglalkozott vele, a tényleges munkát pedig most hétfőn kezdte el az együttessel.

Eddig jól áll a somogyiak mérlege az edzőmérkőzéseket tekintve, az MTK Budapest ellen magabiztosan nyertek, a nyitrai felkészülési tornán a nagyszombati HiT Trnava ellen is 3–0-s sikert arattak. Aznap még a pozsonyi VKP Bratislava ellen is össze csaptak, amelynek az eredménye hasonlóképp alakult. Másnap a cseh Volejbal Prerov együttesével mérkőztek meg, ahol csak két óra után tudták győztesen lezárni a KNRC játékosai a találkozót. Végül a házigazda Nyitra ellen ismét fölényes győzelmet tudtak aratni. A torna után Zágrábba utaztak, hogy kétszer is összecsapjanak a Mladost Zagreb csapatával. Az első maratoni hosszúságú találkozót a hazai egylet zárta győzelemmel, a másodikat pedig ugyancsak az ellenfél nyerte meg.

– Október 22-én kezdődik az Extraliga, így kellőképpen hosszú idő van ahhoz, hogy visszarázódjanak a lányok a nyári szünet után a ritmusba – hangsúlyozta az ügyvezető. – Nagyon vártuk, hogy a válogatott játékosaink is csatlakozzanak hozzánk, most már ők is jelen vannak, így teljes kerettel tud a csapat készülni. Van még egy hónapunk az első bajnoki fordulóig, addig még nagyon sok edzőmeccset fognak játszani. A nyitrai túrán összesen négy mérkőzést játszottak, előző héten a Zágráb ellen is kettőt, ezen a héten pedig szerdán és csütörtökön ugyanez az együttes jön hozzánk. A felkészülés ezen részét sikerült úgy összerakni, hogy nagyon sok edzőmeccsünk van. Nyilván ezek a találkozók sok szempontból nem mérvadóak a felkészülés azon időszakában, ahol most tartunk, de az eredmények, valamint a mutatott játék reális és bíztató. Látjuk, hogy mi az, amin még dolgozni kell az előttünk álló egy hónapban.

Szerdán 18 órakor csap össze a KNRC és a Mladost Zagreb a Kaposvár Arénában. A mérkőzés nyílt kapus lesz és mindenkit szeretettel várnak, illetve bérletárusítást is tartanak. A hétvégén Balatonfüredre utaznak, utána pedig a balatoni egylet jön Kaposvárra.

Lisanne Meis, a német feladó és a klub a múlt hét folyamán szerződést bontott közös megegyezéssel. A játékos pótlásán már dolgozik a szakmai stáb.