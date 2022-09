A szlovéniai Mokrice gyönyörű golfpályáján kialakított kastélypark adott otthont a 2022-es HDH-IAA 3D Íjász Világbajnokságnak. – A regisztráció és a ,,fegyvermustra”, után elindultunk a szállásra – tájékoztatott Kótiné Molnár Szilvia, a Kiliti Íjász és Szabad­idő Egyesület elnöke. – A verseny helyszínétől 10 kilométerre lévő Terme Catez Happy Camp adott otthont tíz napon keresztül több íjásznak is. A minden kényelemmel felszerelt mobilházak remek szállásnak bizonyultak. A szomszédban elhelyezkedő fürdő nagyszerű pihenést biztosított két megméretés között.

Másnap reggel 8 órától megkezdődött a felkészülés, a belövés, illetve még délután négy óráig tartott a regisztráció, ezután rendezték a megnyitóünnepséget és hivatalosan is kezdetét vette az idei HDH-IAA 3D világbajnokság, melyen tizenkettő ország háromszázkilencven íjásza vett részt.

– Másnap reggel már el is kezdődött a verseny repülőrajtos indulással – avatott be a részletekbe Kótiné Molnár Szilvia. – A nyolcvanegy magyar résztvevő szinte minden kategóriában és korosztályban képviselte országunkat. Siófokot, a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület ifjú versenyzője, Kóti Dávid képviselte, barebow, junior kategóriában. Az első versenynapon a sárga pályán kellett teljesítenie Dávidnak. Az első külföldi verseny miatti izgalom befolyásolta az eredményt, így a harmadik helyen végzett 201 ponttal, 71 százalékos teljesítménnyel. A második versenynapon a kék pályán kellett megméretnie magát. Gyönyörű időben, ekkor már nyugodtabban, magabiztosan teljesített Kóti Dávid. A nap végére felküzdötte magát a második helyre 218 ponttal és hetvenhét százalékos teljesítménnyel.

A zárónapon az estétől szakadó eső feláztatta a golfkastély parkját, de szerencsére, mire elkezdődött a viadal már nem kellettek az esőkabátok.

– Kóti Dávid harmadnap a piros pályán versenyzett – tette hozzá Kótiné Molnár Szilvia, a Kiliti Íjász és Szabadidő Egyesület elnöke, Dávid édesanyja. – A nehezítés ellenére magabiztosan vette az akadályt, egész nap fej fej mellett haladtak sporttársával. Az azonos pontszám ellenére Dávid a második helyen végzett. Így a végeredményt tekintve a nemzetközi mezőnyben is remekül teljesítve, Kóti Dávid világbajnoki ezüstéremmel térhetett haza.