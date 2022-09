Ismét sakkozó gyerekek vették birtokba a Balatonlellei Városi Művelődési Ház szabadtéri színpadát; a XVII. Lelle Kupa elnevezésű sakkbajnokságon száztízen ültek asztalhoz a különböző csoportokban. A résztvevő versenyzők hétfordulós rapid parti keretében mérte össze tudását, tájékoztattak a szervezők. A Központi Sakkiskola éppen Balatonlellén táborozó diákjai is küzdöttek az élő pontokért az A csoport értékszámos indulóival.

A B csoportban amatőr felnőttek és a bátrabb ifjúság képviseltette magát. A C és D csoport képviselői az utánpótlás reménységei közül kerültek ki. A mezőny legfiatalabb versenyzője ötéves volt – tudtuk meg Trombitásné Zádeczki Ildikótól a Somogy Megyei Sakkszövetség titkárától. Közel két évtizede Misetáné Burján Anita a Somogy Megyei Sakkszövetség elnökének irányításával szervezik évente a Lelle Kupa sakkversenyt. Ez egy rendkívül színvonalas megméretés, mely a megyehatáron túlról is idevonzza a sakkozókat. Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a fedett szabadtéri színpadot is használhatjuk, így nem kellett határt szabni a nevezői létszámnak. Az ősszel még további sakkversenyek vannak tervben, várhatóan Kéthely lesz a következő helyszín, ahol ismét asztalhoz tudnak majd ülni a megye sakkozói.

Eredmények

FIDE csoport: 1. Demeter Dorina (női Fide-mester), 2. Haselbach Dávid, 3. Haszon Dávid (fide mester). B csoport: 1. Horváth József, 2. Máté Mária, 3. Takács Dominik. C/1, fiúk: 1. Tamás Bálint, 2. Pozsonyi Márk, 3. Koltai Áron. C/1, leányok: 1. Császár Anett, 2. Tamás Zsófia. C/2, fiúk: 1. Császár András, 2. Bereczk Bálint, 3. Vargovics Bence. C/2, leányok: 1. Vadkerti Anna, 2. Miklós Hanna, 3. Szentpéteri Júlia Sára. D/1, fiúk: 1. Varga Dominik, 2. Farkas Zsombor, 3. Holovits Domonkos. D/1, leányok: 1. Miklós Luca, 2. Matola Mirjam, 3. Verbovszki Maja. D/2, fiúk: 1. Arnold Kornél, 2. Dombi Mathias, 3. Jánosi Botond. D/2, leányok: 1. Bihary Cecília Ágnes, 2. Gulyás Luca, 3. Pap Szofi. Molnár G.