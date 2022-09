Megyénkből három együttes volt érdekelt a MOL Magyar Kupa harmadik játéknapján. A harmadosztályban szereplő Kaposvári Rákóczi FC csapatára várt a legnehezebb feladat, hiszen az élvonalban érdekelt ZTE FC gárdáját fogadták a Rákóczi Stadionban Horváth Rudolf tanítványai. A Rákóczi vezetőedzője nem volt könnyű helyzetben a mérkőzés előtt, hiszen Gál Mátyás és Pintér Norbert sem volt bevethető állapotban, így hiába épült fel Bíró Dominik, újra hosszú lett a sérültek listája. A Rákóczi kezdőjében hét saját nevelésű labdarúgó kapott szerepet, akik közül Horváth Balázs 17, Heil Máté 18, míg Pintér Máté 19 évesen próbálta felvenni a versenyt az NB I.-ben edződő, utánpótlás-válogatottakkal és légiósokkal megtűzdelt zalaiakkal. Ahogy azt várni lehetett a két osztállyal feljebb szereplő Zete irányította a mérkőzést, de komoly lehetőségre nem futotta a vendégektől az első negyed órában, igaz ehhez kellett a somogyiak remek, fegyelmezett védekezése is. Az első ígéretes egerszegi lehetőség a tizenhatodik percben Gergényi Bence jobb alsóba tartó átlövése volt, melyet nagy bravúrral tolt szögletre Mikler Dániel. A ZTE hatalmas nyomás alá helyezte a kaposvári védelmet, amely remekül állta a sarat, szó szerint is, hiszen az eső rendeletlenül esett a találkozó alatt. Az első fél órában csak az átlövések jelentettek veszélyt, ebből Gergényi mellett Zoran Lesjak is eleresztette egyet, amely csak kevéssel kerülte el a bal felsőt. A kaposváriak kevésszer jutottak el a vendégek kapujáig, azonban Kálmán Szilárd szabadrúgása mellett Mayer Milán kapáslövésében is benne volt a gólveszély. A félidő hajrájába lépve egyre több munkát adtak a zalaiak Mikler kapusnak, aki a 36. percben Christy Manzinga közeli lövésénél lábbal mutatott be földöntúli bravúrt, így a szünetre is maradt a nulla-nulla.

A második félidőre sem lassítottak a zalaiak, de az első percekben a kapufa a hazaiakkal volt, előbb ugyanis Gergényi Bence fejese a felsőn, majd a csereként beálló Diego Santos lövése a bal oldalin csattant. Ezt az eredményjelző sem hagyta szó nélkül, hiszen megjelent rajta a boldog karácsonyt felirat. A vendégek fölénye az 54. percben ért góllá, amikor is Gergényi Bence bal oldali beadását Christy Manzinga közelről fejelt a kapu bal oldalába. Ezt követően Manzinga akár duplázhatott volna, vagy akár Bojan Sankovic is növelhette volna a ZTE előnyét, de ezek a helyzetek kimaradtak. A 64. percben azonban egy előre ívelés után Christy Manzinga emelte át a labdát Mikler Dánielen, így már kettővel vezettek a vendégek, akik ezzel el is döntötték a továbbjutás kérdését. A somogyiak sportemberhez méltón nem adták fel, küzdöttek a becsületgólért, de hiába voltak az utolsó húsz percben pariban, ez nem jött össze számukra, de így is minden elismerést megérdemelnek a Rákóczi játékosai, akik helyenként el tudták tüntetni a két osztálynyi különbséget.

Horváth Rudolf: – A Zalaegerszeg a helyzetek alapján megérdemelten jutott tovább, de úgy gondolom, hogy megnehezítettük a dolgukat. Erőben felvettük a versenyt és kettő-nulla után játékban is. Nagy nyomást helyeztek ránk, amíg megszerezték a vezetést, de ezt követően nekünk is voltak lehetőségeink. A csapatomban tizenegy saját nevelésű játékos kapott lehetőséget, a legtöbbjük húsz éve alatti, akik felvették a versenyt játékban és tempóban is az NB I.-es ellenféllel.

Ricardo Moniz: – Azzal kezdném, hogy pár éve, amikor a Ferencváros edzője voltam kikaptunk Kaposváron egy-nullára, így pontosan tudom, hogy milyen nehéz itt nyerni. A Rákóczi jó csapat komoly történelemmel, remek filozófiával, nehéz volt feltörni a védelmüket. A labdát többségében mi birtokoltuk, de nem tudtunk az ellenfél mögé kerülni és pontrúgásokból veszélyt is tudott kialakítani a Kaposvár. Ki kell emelnem a fiatal Pintér Mátét, aki a csatárainkat, Németh Dánielt és Manzingát remekül levédekezte, ezért is küldtem pályára Diegot, aki lendületet vitt a játékba. A széleken Gergényi és Májer is többször megbontotta a védelmet, az első gól is ebből született.

Kaposvári Rákóczi FC (NB III. Nyugati csoport)–ZTE FC (NB I.) 0–2 (0–0)

Kaposvár, Rákóczi Stadion, 500 néző. V.: Kovács J. Z. (Becséri G., Szabó D.).

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler – Ekker, Heil, Kocsis B., Böndi – Pintér M. (Grabarics, a 64. percben) – Borbély Á., Kálmán Sz. (Szederkényi, az 55. percben), Horváth B. (Országh B., a 83. percben), Bíró D. (Zólyomi, az 55. percben) – Mayer Milán (Kovács L., a 83. percben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

ZTE FC: Demjén – Lesjak, Mocsi, Kálnoki-Kis, Csóka – Tajti M., Sankovic – Májer M., Németh D. (Diego, a szünetben), Gergényi – Manzinga. Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Gólszerző: Manzinga (az 54. és a 65. percben)

Sárga lap: Böndi (a 82. percben).

Továbbjutott: a ZTE FC.