Az Európa-bajnoki selejtezőket egy Magyarország–Portugália összecsapás zárta a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban. Igazi gálameccsre készültek a szurkolók és a csapatok is, hiszen már egyik együttes számára sem volt tétje a találkozónak. A magyarok már a negyedik fordulót követően biztosították a helyüket a jövő évi eb-re, az Ukrajna elleni mérkőzésen pedig az is eldőlt, hogy a csoportjuk második helyén végeznek, míg a portugálok a biztos harmadikak.

A találkozó első két pontját a vendégek szerezték, azonban a hazaiak gyorsan fordítottak. A portugál időkérés után nem álltak le a magyarok, hanem a csapatkapitány, Szakmáry Gréta vezérletével egyre jobban elhúztak. Remekül működött a magyar válogatott blokkja, különösen Pintér Andrea volt elemében, de Bagyinka Fanni is áttett egy labdát másodikra. Nyolc szettlabdát is szereztek a magyarok , de végül egy portugál out ütéssel zárult az első játszma.

A második etapban 8–8-ig tartották magukat a vendégek, ezt követően azonban egy 4–0-s magyar sorozat következett, s ismét hiábavaló volt a portugál időkérés, rövidesen meg is duplázódott a különbség. Andreas Vollmer szövetségi kapitány elkezdett cserélni, így Petőváry Panni és Török Kata is egyből feliratkozott a pontszerzők közé. Ezúttal hét játszmalabdát szerzett a magyar együttes, s Petőváry ászával gyorsan le is zárta ezt a felvonást is.

A harmadik szettre bent maradt Török és Fábián is, a játszmát azonban a vendégek indították el egy 3–0-s sorozattal. Sokáig azonban nem örülhettek, hiszen hamar 4–4 lett az állás, majd 8–8 után egy újabb 4–0-s magyar sorozat és portugál időkérés volt soron. Most sem sikerült megtörni a magyarok lendületét, 18–12-nél pedig Gyimes Zsófia is beállt. A végén a vendégek szépítettek az eredményen, de Szakmáry blokkjával ismét hét meccslabdája volt a hazaiaknak, s sikerült is kihasználni az elsőt. Így magabiztos, háromjátszmás győzelmet aratott a magyar válogatott. Tizenhárom ponttal zártak a selejtezőcsoportjuk második helyén.

Eb-selejtező, C-csoport, 6. forduló

Magyarország–Portugália 3–0 (16, 17, 17)

Békéscsaba, 1600 néző. Vezette: Nastase, Porvaznik.

Magyarország: Bagyinka 3, Szakmáry 13, Papp 4, Németh 8, Kiss 5, Pintér 5. Csere: Tóth, Juhár (liberók), Fábián 3, Petőváry 3, Török 2, Gyimes 1. Szövetségi kapitány: Andreas Vollmer.

Portugália: Coelho 2, Moura 5, Kavalenka 5, Maia 8, Cavalcanti 5, Durao 1. Csere: Rodrigues, Resende (liberók), Lopes 4, Clemente 6, Figueiras 1, Rodrigues 1. Szövetségi kapitány: Hugo Silva.

Andreas Vollmer: – Kicsit idegesen kezdtünk, de aztán sikerült stabilizálni a játékunkat. Fantasztikus volt a hangulat és ez így méltó lezárása volt a selejtezősorozatnak.

Hugo Silva: – Nagyon fiatal a csapatunk, így természetesen a játékunkban vannak még hibák. A tapasztaltabb és erősebb magyar válogatott kihasználta, hogy hullámzóan teljesítettünk. Ettől függetlenül hiszek az együttesünkben és abban, hogy van jövőnk.

A másik mérkőzésen:

Ciprus–Ukrajna 0–3 (–15, –14, –17)