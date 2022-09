– Az előttünk álló idénnyel kapcsolatban bizakodóak vagyunk, úgy érzem, azokat a célokat, melyeket kitűztünk magunk elé, tudjuk majd teljesíteni – húzta alá.

Ezután záporoztak a kérdések a vezetőedző és a játékosok felé is, akik mindenre választ adtak. Ivan Rudez elmagyarázta, miért tartja lényegesnek a fiatal játékosok fejélesztését, ahogy azt is, miért fontos az együttesbe építésük. Kiemelte, amikor aláírt a Kometa Kaposvári KK-hoz, már akkor célként fogalmazták meg a tehetségek felkarolását, képzését és szerepeltetését. Ez érezhetően nagyon tetszett a szurkolóknak, akik egyöntetűen elismerően szóltak a horvát mester eddigi munkásságáról, pláne azok, akik ott voltak Oroszlányban az MVM-Bányász Kupán és a paksi X. Morgen Ferdinánd Emléktornán.

Több kérdés is érkezett a csapaton belüli kohézióról, a hangulatról; a sportolók pedig azt mondták, mindenki már fél órával az edzés kezdetet előtt megérkezik, sok időt töltenek együtt, s nemcsak a parketten, hanem a pihenőidejükben is, jól megértik egymást, azaz igazi nagybetűs csapatot alkotnak, melyben mindenki segít mindenkinek, s ez kívülről is jól látszott.

Kiderült az is Sebastian Aris imádja a kávét, Michael Hughes egy-két szót már tud magyarul, Tomislav Gabric pedig mindig jókedvű. A fiataloknak – Paár Márknak, Halmai Dánielnek, Antalics Dánielnek és Hajduk Attila Dominiknak – többet kell dolgozniuk, mint a felnőtteknek, de örömmel vetik bele magukat a munkába, mert érzik, minden értük történik.

Még egy adalék arról, Ivan Rudez, mennyire elkötelezett a munkája, a hivatása és a csapat iránt: reggel nyolckor már a Kaposvár Arénában van, s este nyolcig keményen dolgozik. Folyamatosan azért tesz, hogy még jobbak legyenek a játékosok, s ezáltal az együttes is. Nemcsak felrajzolja a taktikát, a figurákat, hanem tűpontosan elmagyarázza, milyen szituációban, mit kell csinálni a kosárlabdázóknak. Ha hibát lát, azonnal kijavítja és elmondja, mit kellett volna másként csinálni.