Még júliusban, a FIA Gokart Európa-bajnokság franciacortai futamán kereste meg Hideg Ádámot az Emotion Racing vezetője, amely az olasz Formula–4-es és Formula–3-as bajnokságban szereplő BVM Racing társcsapata. Ők szerveztek egy első, ismerkedő tesztet a cremonai pályára. Itt gokart OKJ licenccel már tizennégy és fél éves kortól lehet Formula–4-es autót vezetni. A HUMDA Academy gokart versenyzője elmúlt már tizennégy éves.

A tesztnapon több csapat, több kategóriában vett részt. Hideg Ádám egy 2016-os Formula–4-es autót próbálhatott ki, amelyet kifejezetten tesztelésre használ a csapat. Összesen hét, egyenként huszonöt perces bemenete volt, ami nagyjából kettőszázötven kilométert jelent. Minden bemenet pontosan fel volt építve, Ádám pedig tökéletesen teljesítette az Emotion Racing kéréseit.



Ez volt az első alkalom, hogy gokartnál nagyobb versenyautót vezetett, de az összeszokás nagyon könnyen ment. Az íveket már a második bemenetnél tökéletesen rajzolta és a csapat is maximálisan elégedett volt a teljesítményével.

– Nagyon nagy élmény volt Formula–4-es autót vezetni – mondta Hideg Ádám Mihályi Csaba Autósport Blogjának. – A gokarthoz képest egészen más, sokkal erősebb és míg a gokarton csak hátul van fék, az F4-esen a legnagyobb fékerőt az első kerekeken viszed át. Először fura volt, de nagyon élveztem. A cremonai pályát alapvetően tesztelésre használják, van benne tempós, ötödikes kanyar, visszafordító, gyors derékszög, emelkedő, lejtő, magyarán mindent is ki lehet próbálni. Most éreztem először a kanyarokban a leszorítóerőt és ahogy betapad tőle az autó. Összességében kicsit nehezebb feladatra számítottam. A csapat utasításait követve sikerült lépésről lépésre gyorsulni. Próbáltam nagyon pontosan vezetni, ennek ellenére párszor megcsíptem a füvet. Nyilván nagyon sokat kellene még tanulnom, de elsőre úgy érzem, jól teljesítettem, az együttes is elégedett volt velem. Remélem lesz még lehetőségem ilyen autót vezetni.

– A toronyból néztük Ádám tesztjét, elég messziről, onnan nem érzékeled a tempót – emelte ki Ádám édesapja, Hideg Krisztián, aki egyben többszörös ralibajnok is. – A belsőkamerás felvételeken sokkal jobban látszott, hogy a Formula–4-es autó mennyire gyors, volt hogy a 217 kilométer per órás sebességet is elérte. Fegyelmezetten azt csinálta, amit kért tőle a csapat. Nagyon gyors volt, büszkék vagyunk rá. A legjobb köre 1:32,1 volt, ami felülmúlta az olasz csapat minden elvárását.

A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. közreműködésével versenyző Hideg Ádám a teszt után nem jött haza, hanem tovább­utazott Sarnóba, egy újabb tesztre. Szeptember tizenöt és tizennyolc között rendezik ugyanitt az OKJ kategóriában a FIA gokart-világbajnokságot, amelyre a következő napokban a Sodikart gyári csapatával fog készülni.