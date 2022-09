A megyei és egyben balatoni rangadó egyértelmű esélyese a nyitófordulóban Vácon néggyel kikapó (26–22) Siófok, még akkor is, ha Schuch Nelliék nincsenek a legjobb formában. Ezt jól mutatja, hogy a Dunakanyarban a tizenharmadik perctől végig hátrányban játszva, minden izgalomtól mentes találkozón kaptak ki egy 22,2 átlagéletkorú, csak magyar játékosokat foglalkoztató Váctól, mely három perccel a vége előtt nyolccal (26–18) is ment. Több hiányzója volt Uros Bregar edzőnek kétségtelen, aki a fordulás után Abdourakmant is elvesztette, ám ettől függetlenül nagyobb ellenállást is tanúsíthattak volna a húsz technikai hibát és eladott labdát vétő tanítványai, akinek ezúttal a támadójátéka nem működött leginkább, lerohanásból például csak az utolsó két percben találtak be. Debreczeni-Klivinyi viszont ezúttal ott lehet a pályán, akire nagy szükség van támadásban a Vácon nyolc gólt jegyző és négy hetest kiharcoló Janjusevic mellett. Utóbbival kiegészülve, hazai pályán az Érdtől kikapó újonc NEKA legyőzése – még Lakatos, Milosavljevic, Abdourakman nélkül is – kötelező feladat. Nem lesz persze könnyű elérni, mert Bohus Beáta 18,8-as átlagéletkorú csapata végig zakatolni fog, hogy ezt milyen hatásfokkal teszi, az már más kérdés. – Küzdeni fogunk, nem fogunk megállni az utolsó percben sem – ígérte Csata Panna, aki szerint nem feltett kézzel fognak pályára lépni. – A Siófok egy nagyon jó csapat, mi újoncként azt tűzzük ki célul, hogy lecsökkentsük azoknak a hibáknak a számát, amiket az első mérkőzésen elkövettünk – mondta a tréner Bohus Beáta. – Igyekszünk azt játszani, ami a mi erősségünk, a futás, lerohanás, indítások fontosak lesznek, a különböző védekezési variációkat igyekszünk gyakorolni.

A HSA NEKA, Sótónyi László által irányított férfi együttesére is ugyanez a mentalitás jellemző, Delyékkel szemben sem lehet megnyertnek tekinteni egy találkozót, még hatgólos előnyben sem! A legutóbbi szezonban Komlón az utolsó másodpercben kaptak ki Jerkovic lövésével (27–26), pedig a házigazdák a negyvenegyedik percben hattal is vezettek (21–15)! Remélhetőleg ezúttal is hasonlóan szoros találkozó kerekedik, ehhez azonban az első fordulóban látottnál jobb helyzetkihasználás kell. A Csurgó elleni hazai vereség (23–28) okát ugyanis ebben látta Sótonyi László, aki ezúttal már Straka Dániel is számíthat. – Videóztunk, emlékszünk a tavalyi mérkőzésekre, futós mérkőzést várunk, kemény védekezésekkel – foglalta össze Dely Márton. – Idegenben ez egy nagyon nehéz pálya, mindent megteszünk a sikerért, most már nem szokatlan, hogy ennyi néző és ilyen szurkolás előtt játszunk. Valóban nem könnyű a legutóbb hetedik Sport36–Komló otthonában nyerni, ami a Szeged, Veszprém duó mellett csak a Tatabánya, Csurgó, Balatonfüred triónak sikerült az elmúlt szezonban.