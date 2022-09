A tabellán nyolc hellyel mögötte álló Komárom VSE gárdáját fogadta a Kaposvári Rákóczi FC, amely a MOL Fehérvár FC II., illetve az NB I.-es ZTE FC ellen elveszített találkozók után szeretett volna ismét visszatalálni a győztes útra. A hazaiak kezdőjébe visszatérhetett az eddig sérüléssel bajlódó házi gólkirály, Pintér Norbert, azonban Kovács Lajos, illetve Kálmán Szilárd kidőlt a sorból, így az mindenképpen jó hír, hogy Gál Mátyás és Zvara Dávid legalább a kispadra már leülhetett. A kaposváriak ezek ellenére esélyesként léptek pályára, s ezt már az első perekben bizonyítani is akarták. Három perc elteltével két veszélyes átlövést is eleresztettek, illetve Bíró Dominik is helyzetbe került, de ezekből nem született gól. A komáromiak a kezdeti megilletődés után összekapták magukat, ami annyira jól sikerült, hogy a tizennegyedik percben már ziccerbe is kerültek. Egy remek kiugratás után Köles János lépett ki a védők közül, mielőtt beérték volna tizenhat méterről lőtt, Mikler Dániel óriási bravúrral védett. A folytatásban teljesen kiegyenlítődött a játék, ami kezdett egy kissé álmossá is válni, de mindenkit felébresztett az, hogy a huszonnegyedik percben Horváth Marcell ívelte be a tizenhatoson belülre a labdát, amire csak Nagy Zalán érkezett, aki senkitől sem zavartatva fejelt a kapuba. A harmincharmadik percben a kétgólos komáromi vezetés sem volt messze, hiszen Tóth György indult meg a félpályáról, aminek következtében kettő a kettő ellen támadtak a vendégek, majd az akció végén Tóth György öt méterről, ziccerben a felső kapufát találta telibe. A szünetig a Rákóczi próbálta visszavenni az irányítást, de nagyon idegesen, kapkodva futballozott a hazai csapat. A vendégek pedig sok apró faulttal is őrizték az előnyt. A játékrész utolsó percében azonban így is megszülethetett volna az egyenlítő találat, hiszen Bíró Dominik remek ütemben ugratta ki Borbély Ákost, akinek közeli lövésébe belevetődött Bánfalvi Dániel.