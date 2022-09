Minden felkészülési torna jó alkalom arra, hogy azok, akik eddig kevesebb szerephez jutottak, bizonyítsanak. Illetve az ifjú tehetségeket is éles meccsszituációban ki lehet próbálni. Így volt ez a Sopron KC elleni mérkőzésen is, hiszen a kaposváriak vezetőedzője, Ivan Rudez mester a fiataloknak, s azoknak is bizalmat szavazott, akik eddig kevesebb percet kaptak.

A Kometa csapata végig óriásit küzdött, mindenki, aki pályára lépett, hozzátette a magáét, aminek meg is lett az eredménye, hiszen legyőzték a Sopron KC-t. A dán irányító, Sebastian Aris ihletett formában játszott, amit jól bizonyít a 28 pontja, közte hét(!) triplával. A fiatal Halmai Dániel is sok és értékes játékperccel gazdagodott, hiszen összesen 16-ot töltött a parketten.

Kometa Kaposvári KK–Sopron KC 95–91

(20–16, 24–27, 23–18, 28–30)

Oroszlány. V.: Győrffy, Jakab, dr. Németh.

Kometa Kaposvári KK: Aris (28/21), Puska B. (6), Bogdán B. (2), Gabric (14/3), Hughes (18). Csere: Hendlein (11/3), Krnjajszki (8/6), Halmai (-), Csorvási (8). Vezetőedző Ivan Rudez. Edzők: Szőke Balázs és Filipovics Gordan.

A Sopron KC legjobb dobói: Jones (17/6), Molnár (15).