A Sótonyi László által irányított csapat filozófiája továbbra sem változott: kizárólag magyar fiatalokra építve, az élvonalban megfelelő játéklehetőséget adva, erősebb, rutinosabb ellenfelekkel szemben helytállva, a tehetségek fejlődését biztosítani. A HSA NEKA játékoskeretének átlagéletkora 20,8 év (tavaly 20,4 volt), ami az első osztályú mezőnyben a legalacsonyabb. A csapatsportokat tekintve is egyedülálló, hogy ilyen fiatal gárda kiharcolta a bentmaradást az előző szezonban.

A vezetőedző, Sótonyi László neve és pályafutása a szakmában mindenki számára ismert, hiszen ő a kézilabda elmúlt csaknem harminc évének meghatározó szereplője. Az 52 éves, korábbi 191-szeres válogatott játékos, EHF mesteredző négy éve dolgozik a NEKA-n a keret többségével együtt, emellett a magyar férfi juniorválogatott szövetségi edzője. Edzőként segíti a munkát Kopornyik Zsolt, a 39 esztendős szakember a NEKA férfi U20-as csapatának vezetőedzője is. A stáb tagja Perger Zsolt kapusedző, a korábbi 86-szoros válogatott kapus, illetve az 53-szoros korábbi válogatott átlövő Polgár László, aki terapeutaként dolgozik. A 98-szoros korábbi válogatott beállós, Zsigmond György az egyéni posztképzésbe segít be.

A HSA NEKA húszas keretében kilenc saját nevelésű játékos – Bodócs Marcell, Dely Márton, Kovács Gergő, Krakovszki Bence, Krakovszki Zsolt, Papp Tamás, Tárnoki Márk, Temesvári Gábor és az akadémia utánpótláscsapatától felkerült jobbszélső, Csengeri Hunor – szerepel. A tavalyi újonccsapatból Draskovics Gellért, Fekete Dániel, Palasics Kristóf és Sisa Erhard továbbra is a HSA NEKA színeiben játszik, míg a sérüléséből felépült Bajus Brunó az idén immár tétmeccsen is bemutatkozhat majd a boglári együttesben.

Hét új játékos csatlakozott Sótonyi László alakulatához: a kapus Deményi Xavér, az irányító Ács Péter, Dobi Bence és Sztraka Dániel, a jobbszélső Szilágyi Benjámin, a beálló Karai Miklós és a már fent említett saját nevelésű balkezes Csengeri Hunor. A nyári junior Európa-bajnokságon 5. helyen végzett csapat szövetségi edzője Sótonyi László volt, a játékosok közül Karai Miklós, Krakovszki Bence, Krakovszki Zsolt, Palasics Kristóf, Papp Tamás, Sisa Erhard, Sztraka Dániel, Tárnoki Márkó és Temesvári Gábor szerepelt az Eb-n. A 2021/2022-es szezon házi gólkirálya, az irányító Kovács Gergő volt, aki 19 mérkőzésen 113 gólt szerzett, és csak az áprilisban elszenvedett térdsérülése akadályozta meg abban, hogy az utolsó hat mérkőzésen is pályára lépjen. A jelenleg a rehabilitációját végző játékos remélhetőleg minél hamarabb visszatérhet a csapathoz. A nyári felkészülési időszakban négy edzőmérkőzést játszott a HSA NEKA, komoly erőt képviselő, első osztályú, nemzetközi kupában induló csapatok ellen. Eredmények: HSA NEKA–MOL Tatabánya KC 23–29; Montpellier HB–HSA NEKA 32–29; USAM Nimes–HSA NEKA 32–18; Nové Zamky–HSA NEKA 25–31 (13–16).

– Az idén is a bentmaradást határoztuk meg célként, ugyanakkor szeretném látni, hogy az elmúlt szezon rutinjával és tapasztalatával sok területen előre léptünk – nyilatkozta Sótonyi László vezetőedző. – A Montpellier-ben tartott edzőtáborban sokat dolgoztak a játékosok, kiemelkedő ellenfelekkel játszottunk, bízom benne, hogy ebből is rengeteget profitálhatunk. A keretbe új fiatalok érkeztek, akik közül többen a juniorválogatottban már bizonyítottak, velük erősödve vennénk fel a versenyt a riválisokkal. Egyre több klubnál látják már, hogy mi nem idekötni szeretnénk a fiatalokat, hanem egy-két évig képezzük őket, majd megerősödve, rutint szerezve visszatérnek az egyesületükhöz.

A HSA NEKA csapata a K&H férfikézilabda liga első fordulójában, szombaton 19 órától, a Csurgói KK együttesét látja majd vendégül.



Nemzetközi és hazai felkészülési mérkőzéseket is játszott a HSA NEKA

Fotó: Németh Levente

A HSA NEKA együttesének játékosai posztok szerint

Ács Péter (irányító, 2000.), Bajus Brunó (balszélső, 2001.), Bali Bence (beálló, 2004.), Bodócs Marcell (átlövő, 2003.), Csengeri Hunor (jobbszélső, 2003.), Dely Márton Dávid (jobbátlövő, 2000.), Deményi Xavér (kapus, 1999.), Dobi Bence (irányító, 2001.), Draskovics Gellért (balátlövő, 2000.), Fekete Dániel (balátlövő, 1999.), Karai Miklós (beálló, 2002.), Kovács Gergő Péter (irányító, 2000.), Krakovszki Bence (balszélső, 2002.), Krakovszki Zsolt (jobbszélső, 2002.), Palasics Kristóf (kapus, 2002.), Papp Tamás (beálló, 2002.), Sisa Erhard (balszélső, 2002.), Szilágyi Benjámin (jobbszélső, 2003.), Sztraka Dániel (irányító, 2003.), Tárnoki Márkó (átlövő, 2003.), Temesvári Gábor Péter (jobbátlövő, 2002.), Viski Szabolcs (beálló, 2004.).