Továbbra sem megy idegenben a balatoniaknak, akik ezúttal Soroksáron kaptak ki a pocsék helyzetkihasználásuknak köszönhetően: rúgtak két kapufát és elrontottak legalább négy óriási ziccert, ráadásul Eördöghöt is elvesztették sérülés miatt.

Legutóbb május elsején örülhetett vendégként sikernek a BFC Siófok, azóta csak vereségek követték egymást; a legutóbbi szezonban Szentlőrincen, a jelenlegiben pedig Csákváron, Győrben és ezúttal Soroksáron. A csákvári vereség is bosszantó volt, hisz egyetlen kapura lövés elég volt hozzá a házigazdáktól, ám ez a soroksári még inkább az volt, mert, ha Polényiék berúgják a helyzeteiket fölényes sikert aratnak. Nem tették, ráadásul mindezt megfejelték azzal, hogy kaptak egy finoman szólva elkerülhető találatot, melynél Hutvágner bárhova üti a játékszert egy baloldali beadásnál, nem a berobbanó Korozmánra, akkor nincs hazai előny! Hutvágner ezt leszámítva nem teljesített rosszul, a másik oldalon például Holczer is kiejtette egy balról belőtt labdát a huszonhetedik percben, viszont ezt Horváth Péterék nem tudták kihasználni. – Az első negyedórát mondanám, ami nem tetszett, a kapott gólig nem találtuk a játékunkat – értékelt Domján Attila, a BFC Siófok trénere. – Azt követően átvettük az irányítást, agyonnyert meccs volt ez a soroksári, az elő hat fordulóban nem volt ennyi helyzetünk, mit most.

Valóban nem indult jól a szempontjukból, Varga és Girsik is visszafogottan kezdett, ahogy a másik szélen Major, ám még döntetlennél is kihagytak egy hatalmas ziccert! Horváth Péter csúsztatása után Eördögh vezethette Holczerre a labdát, mely a lövése után a bal alsó mellé ment! Hátrányban aztán előbb Major találta el a felső lécet (40.p.), majd Krausz remek indítása után Girsik ziccerét fogta Holczer (45.p.).

A második félidőben minden ott folytatódott, ahol abbamaradt, három perc után Girsik találta el a bal oldali kapufát, majd Szakály szöglete után Krausz fejesét védte a hazai hálóőr. Levegőben lógott az egyenlítés, a hetvenegyedik percben Lisztes kétszer is hozzáért kézzel a labdához, legalább az egyikért adhatott volna egy büntetőt Gaál Ákos játékvezető, akinek nem ez volt a legjobb napja. Eördöghöt például sérülés miatt kellett lecserélnie, az eseténél nem látott szabálytalanságot és az is nehezen érthető miként úszta meg Szakály ezt a bajnokit sárga lap nélkül. A hajrában is mentek előre a sárga-kékek, Ternován röviden haza fejelt labdája utáni – a most debütáló, Pécsről igazolt - Makrai lövést is megfogta lábbal Holczer (78.p.), aki a házigazdák legjobbja volt ezen a napon. Varjas fejesénél már utóbbi is verve volt, ám a játékszer centikkel elment a bal kapufa mellett. Miként lenni szokott ennyi ziccert nem lehet büntetlenül kihagyni, egy ellentámadásnál – már csak a támadásra koncentráló vendégekkel szemben – létszámfölényes helyzetből Hudák passzolt a kapuba ajtó-ablak helyzetben. Kár volt ezért, hisz a lefújás pillanatában végül megjött a várt somogyi gól Baloghtól (93.p), ám ez már nem osztott nem

Merkantil Bank Liga – 7. forduló

Soroksár SC – BFC Siófok 2–1 (1–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 300 néző. Vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Király Zsolt)

SOROKSÁR: Holczer Á. – Vági (Ternován, 58.), Króner, Ikonomou, Csontos – Haris, Hudák M. – Lisztes (Kovác, 76.), Lőrinczy (Nagy O., 76.), Korozmán (Hajdú R., 76.) – Lovrencsics B. (Varga S., 85.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

SIÓFOK: Hutvágner – Polényi, Vágó, Debreceni Á., Varga B. (Farkas B., 81.) – Krausz, Szakály A. (Varjas Z., 68.) – Major (Makrai, a szünetben), Eördögh (Nyári, 33.), Girsik (Balogh B., 68.) – Horváth P. Vezetőedző: Domján Attila

Gólszerzők: Korozmán (14.), Hudák M. (81.), illetve Balogh B. (90+3.)