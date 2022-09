– Már nem gyerekek vagyunk, van mögöttünk tapasztalat – jegyezte meg Sótonyi László, akinek a pályára küldött együttesének átlagéletkora a kalásziak elleni siker alkalmával 20,7 év volt. Valóban nem tűntek mindezek ellenére sem gyerekeknek, hiszen azok nem tudtak volna így védekezni. A CYEB–Budakalász a szezon leggyengébb támadójátékát produkálta ellenük az egy félidő alatt dobott nyolc góllal, de ez akkor is igaz, ha a hatvan perc egészét nézzük. A végén Csoknyai edző tanítványai háromszor is bejöttek háromra a nyolcgólos hátrányból. Talán a legutóbbi szezonban elbizonytalanodtak volna ettől Papp Tamásék, ám ezúttal erről szó sem volt, mindez még nagyobb erőbedobásra sarkalta őket és mindig akadt is valaki, aki meglendítette azt a bizonyos szekeret. Meg kell jegyezni, Deményi érkezésével kapusposzton sokat lépett előre a HSA NEKA, aki tizenhárom védéssel zárt, közte egy hetessel. Draskovicsot is ki kell emelni, aki az első két bajnokin gól nélkül maradt, most viszont négyszer is eredményes tudott lenni, amivel jelentős érdemei voltak az újabb két pont kiharcolásában.