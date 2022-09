A férfi kosárlabda NB I./A rajtjára készülő Kometa Kaposvári KK a Sopron KC, az MVM-OSE Lions pedig a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét együttesét győzte le az oroszlányi MVM-Bányász kupán, így a döntőben találkozott a két csapat.

Végig nagy csata zajlott a pályán, s az első negyedben még a somogyiak vezettek három ponttal. A hazaiak azonban a félidőig átvették a vezetést, s hiába nyerték meg a kaposváriak a harmadik negyedet, a minimális fór az OSE csapatánál volt. A záróetapban is óriásit küzdöttek a vendégek, de végül az OSE nyerte meg a találkozót, s így a kupát is otthon tartotta.

Tipikus felkészülési mérkőzés volt, melyet Ivan Rudez, a Kometa Kaposvári KK vezetőedzője arra (is) használt, hogy mindenkit kipróbáljon meccsszituációban. Pályára lépett Halmai Dániel, aki szerzett is négy pontot, de szóhoz jutott Hajduk Attila Dominik és Antalics Dániel is. Nyolc kaposvári játékos töltött több mint húsz percet a pályán.

MVM-OSE Lions–Kometa Kaposvári KK 87–81 (21–24, 27–20, 21–23, 18–14)

Kometa Kaposvári KK: Aris (4), Puska B. (7/3), Bogdán B. (7), Gabric (26/18), Hughes (17). Csere: Krnjajski (8), Halmai D. (4), Hendlein (-), Csorvási (8), Hajduk (-), Antalics (-) Vezetőedző: Ivan Rudez. Edzők: Szőke Balázs és Filipovics Gordan.

Az MVM-OSE Lions legjobb dobói: Dimitrievics (22/9), Barnjak (15/9).

A bronzmérkőzésen: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Sopron KC 62–93 (11–26, 20–15, 18–26, 13–26).

A torna végeredménye: 1. MVM-OSE Lions, 2. Kometa Kaposvári KK, 3. Sopron KC, 4. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét.