Nem indult jól a szezon egy váci zakóval (22-26), majd egy nyögvenyelős NEKA elleni hazai sikerrel (28-25), ám úgy tűnik kezdenek belerázódni Janjusevicék, akik -Milosavljevic, Sirián, Abdourahim, Lakatos, Puhalák ötös nélkül is -megnyerték a második félidőt az Audi Arénában (16-15), az utolsó tizenhét percben lefelezték tizennégy gólos hátrányukat! Nem csak ebben a periódusban, hanem a találkozó elején is jól mentek, vezettek is a kilencedik percben (5-4), de a tizenegyedikben is döntetlenre álltak (6-6).

A javulást nem csak ez, hanem az is mutatja, hogy míg a Vác ellen húsz, a NEKA ellen tizenöt, most Győrben a harmadik fordulóban már csak tizenkét eladott labdájuk és technikai hibájuk volt. A váci rengeteg hiba egy részét magyarázza Debreczeni-Klivinyi hiányzása, akinek jelenléte meghatározó, talán jobban is, mint másé a keretből! Az Audi Arénában négy gólig és két kiharcolt hetesig jutott támadásban, a fordulás után háromszor is betalált. Rajta kívül a szünet utáni „feltámadásban” Csapó kapusnak is nagy szerepe volt, ám a balatoniak legjobbja Mavsar volt, aki a mezőny leggólerősebb játékosának bizonyult és igaz ez akkor is, ha csak az akciógólokat nézzük! Oroszlánrészre volt a huszonhat dobott gólban, amennyit még nem kaptak a kisalföldiek a bajnokságban, igaz, ez még csak a negyedik bajnokija is volt a zöld-fehéreknek. A Kiss, Kajdon kettős is lényegesen jobb formát mutatott a korábbiaknál, találataik mellett egy-egy büntetőt is kiharcoltak. Sőt, a végén Wald is bedobott kettőből kettőt, a Vác ellen nem ez a helyzetkihasználás jellemezte a NEKA ellen legutóbb nem játszó szélsőt. Úgy tűnik tehát fejlődik Uros Bregar együttese, igaz, volt honnan.

– Büszke vagyok a csapatra, hiszen nagyon sok problémával küzdünk a bajnokság eleje óta, nagyon sok a sérültünk, nem is tudunk annyit cserélni, mint a Győr – értékelt Debreczeni-Klivinyi Kinga a lefújás után. Meg kell azért jegyezni a győrieknek ez volt négy nap alatt a második meccsük, a hétvégén a dániai Esbjergben nyertek a szezon elején még nem megszokott színvonalú Bajnokok Ligája összecsapáson, ami biztosan sokat kivett belőlük. Faluvégi Dorottya a sajtótájékoztatón meg is említette a meccsnaptár sűrűségét.

Győri Audi ETO KC – Siófok KC 33-26 (18-10)

Győr, Audi Aréna, 2000 néző. Vezette: Őri E., Pozdena E.

Győr: Solberg – Győri-Lukács 3, Ryu, Oftedal 2, Broch 4, Hansen 5(2), Schatzl 3. Csere: Toft (kapus), Blohm 3, Gros 3, Kristiansen 4, Faluvégi 4, Fodor 1, Nze Minko 1. Edző: Ambros Martin.

SKC: Rajcic – Schuch, Janjusevic 3, Kajdon 4, N’Diaye 1, Debreczeni-Klivinyi 4, Mavsar 9(4). Csere: Csapó (kapus), Kojic, Juhász, Török, Kiss N. 3, Wald 2. Edző: Uros Bregar.

Kiállítások: 6(4), illetve 2(2) perc.

Hétméteresek: 2/2(1/1), illetve 5/4(4/3).