Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság

A 7. forduló párosítása. Szombat, 16 óra: Toponár SE–Balatoni Vasas SE, Marcali VFC–Nagybajomi AC, Csurgói TK–Balatonkeresztúr SK, Kadarkút KSK–Kaposfüred SC. Vasárnap, 16 óra: Juta SE–Balatonlellei SE, Öreglaki Medosz SE–Somogysárdi SE, Segesdi SE–Tabi VSC.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Decsi Richárd (Toponár SE) 7 gól, 2. Dekanics Márk (Nagyatádi FC) 6 gól, 3. Baranyai Dániel (Somogysárdi SE), Horváth Milán (Balatonkeresztúr SK) és Klotz Ádám Vilmos (Marcali VFC) 4-4 gól.

Bepótolták a még a harmadik fordulóból elhalasztott Juta–Nagyatád mérkőzést. Még negyedóra sem telt el, amikor már megszerezték a vezetést a vendégek, s rá három percre már kettő volt közte. Nikolic Vukan is betalált, így háromgólos vezetéssel vonulhatott szünetre a Papp Zoltán edző vezette Nagyatádi FC. A fordulás után még egy vendégtalálat esett; Dekanics Márk a 89. percben büntetőből vette be a csereként pályára lépett Mayer Dániel kapuját. Ezzel a győzelemmel az atádiak továbbra is őrzik százszázalékos teljesítményüket, sőt négy mérkőzésen még egyetlen gólt sem kaptak, viszont huszonegyet rúgtak.

Juta SE– Nagyatádi FC 0–4 (0–3)

Juta. V.: Böröczi.

Juta SE: Vajda K. (Mayer D. a szünetben) – Tóth P. (Jovánczai P. a 73. percben), Sólyom G., Mozsgai G. (Jovánczai Á. a 79. percben), Lukács B., Szalai N., Márton Cs. (Guzmics G. a 87. percben), Varga D., Kovács R., Zentai A. (Balogh Á. a 78. percben), Sallai B. (Trimmel P. a szünetben). Vezetőedző: Tóth Norbert. Nagyatádi FC: Imrei R. – Kovács R. (Horváth M. a 86. percben), Kollár D., Jerkovic M. (Juhász Á. a 86. percben), Horváth P. (Csikós Á. a 72. percben), Nikolic V. (Basics Zs. a 67. percben), Vrban N. (Patak B. a 76. percben), Fazekas Á., Juhász D. (Galamb D. a 67. percben), Dekanics M., Horváth F. Vezetőedző: Papp Zoltán. Gólszerzők: Kollár D. a 14. percben, Dekanics M. 2 (a 17. percben, a 89. percben – a másodikat büntetőből) Nikolic V. a 42. percben.

Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

A 7. forduló párosítása. Szombat, 16 óra: Balatonföldvári SE–Mezőcsokonya SE, Balatonszabadi SE–FC Barcs. Vasárnap, 16 óra: Buzsák KSE–Kaposmérő SE, Karád SC–1926 PSE Fonyód, Kiskorpádi SE–Kéthelyi SE, Balatonberényi KSE–Kaposfői Kiske, Böhönye KSE–Lengyeltóti VSE, Dél Balaton FC–Somogyjád SZSE.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Kuti Richárd (Mezőcsokonya) 16 gól, 2. Farkas Tamás (Böhönye) és Kuti Krisztián (Mezőcsokonya) 8-8 gól, 4. Tompa László (Barcs) 7 gól, 5. Zalivadnij Patrik (Kaposmérő) 6 gól, 6. Balogh Rajmund (Kaposmérő), Banicz Benjamin (Barcs), Farkas Csaba (Böhönye) 5-5 gól.

Megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság

A negyedik forduló párosítása. Szombat, 16 óra: Kapostáj Zimány SE–Koppányvölgye FC, Zamárdi Petőfi SE–Szabási SE. Vasárnap, 16 óra: Csokonyavisontai KSE–Nágocs SE, Somogyvár KÖSE–Balatonszárszó NKSE, Berzence SE–Osztopán SE. A góllövőlista élcsoportja: 1. Markos Péter (Inke Villtek SE) 6 gól, 2. Balogh Márió (Nágocs SE), Horváth Dániel Richárd (Somogyvár KÖSE), Radák Tamás (Berzence SE) és Török Zoltán (Szabási SE) 3-3 gól.

Megyei IV. osztály – Észak

A negyedik forduló párosítása. Szombat, 16 óra: Visz Dél-Balaton FC–Balatonújlaki SE. Vasárnap, 16 óra: Mernye KSE–Somogyjád II.-Alsóbogáti Sasok, Kötcse SE–Andocs KSE, BBSC Balatonboglár–Kapolyi SE, Somogybabod SE–Balatonendrédi Haladás FC.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Húsz Attila (Balatonújlak) 6 gól, 2. Orsós Kevin István (Balatonújlaki SE) 5 gól, Kovács Csaba (Balatonendrédi Haladás FC), Répási István (Andocs KSE) és Török Ádám (Balatonújlaki SE) 4-4 gól.

Megyei IV. osztály – Dél

A negyedik forduló párosítása. Szombat, 16 óra: Lábodi Medosz SE–Somogyszili SE. Vasárnap, 16 óra: Iharosberény SE–Somogyszobi VSE, Homokszentgyörgyi SE–Mike FC, Bodrog SC–Kaposújlaki SE, Csököly ÖSE–Ötvöskónyi KSE, Gyékényes SE–Mezőcsokonya SE.

A góllövőlista élcsoportja: 1. Kalló Ármin János (Mike FC) 10 gól, 2. Farkas Richárd (Homokszentgyörgyi SE) 7 gól, 3. Keller Róbert (Lábodi Medosz SE) 6 gól, 4. Fejes Patrik (Mezőcsokonya SE) 5 gól.