Hegedüs Péter, a Kaposvári Rákóczi FC és a Szombathelyi Haladás egykori kiváló kapusa ebben az évben sem volt rest telefont ragadni, hogy szeptember első péntekének délutánjára újra a Rákóczi stadionba csábítsa a régi játékostársakat, akikkel 1975-ben, a klub történetében először kivívták a feljutást az első osztályba.

Fotós: Lang R.



– Nem volt nehéz dolgom a szervezésnél, mert az egykori játékostársak, vezetők is az első szóra igent mondtak és jelezték, örömmel jönnek – fogalmazott Hegedüs Péter. – Sajnos az utolsó pillanatra eléggé megfogyatkoztunk, Kiss László és Rékási Károly családi okok miatt nem tudott eljönni. Burcsa Győző is igazoltan maradt távol, ugyanis teniszezés közben Achilles-ín szakadást szenvedett. Már a műtéten is átesett és szerencsére jól van. Ezt sajnos nem tudom elmondani Patyi Károlyról, akit nemrég vittek be a kórházba, reméljük, hogy hamarosan felépül. Márton József tavaly sem volt már velünk, idén sem tudott eljönni, ezt nagyon sajnáljuk, hiszen egykori csapatkapitányunknak itt lenne a helye köztünk.

Fotós: Lang R.



Jól tudjuk, hogy a pályán nincs helye a barátságnak, de azon kívül igen. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a találkozóra, egy meglepetésvendég is érkezett, a Videotonnal UEFA Kupa döntőt játszó, huszonnégyszeres magyar válogatott Csongrádi Ferenc személyében.

Fotós: Lang R.



– Több olyan játékos ellen is futballoztam a hetvenes évek végén, akikkel most újra találkoztam – mondta Csongrádi Ferenc. – Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy Karasz János meghívott erre az összejövetelre. Mindig jó érzés olyanokkal találkozni, akik a futballpályán élték az életük nagy részét, és öröm látni, hogy ugyanolyan vidám, jókedélyű emberek maradtak, mint a húszas éveikben voltak.

Fotós: Lang R.



Az összejövetelre a Rákóczi Baráti Köre a kaposváriak jelenlegi vezetőedzőjét, Horváth Rudolfot is meghívta, hogy ismertesse a mostani helyzetet, terveket. A tréner elmondta: egyszer szeretne odáig eljutni a sok saját nevelésű játékosra épülő csapatával, mint az 1975-ös gárda.

A találkozó során nem maradhatott el a közös kép sem, sőt egy labda is előkerült, amivel még mindig nagyszerűen bánnak az élvonalat is megjárt játékosok. Az egykori, kaposvári aranycsapat tagjai a napot egy közös vacsorával zárták.