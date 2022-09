Négy győztes bajnoki mérkőzést követően a MOL Fehérvár FC II. otthonában kívánta folytatni remek sorozatát a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyi zöld-fehérek kezdőcsapata egy helyen változott az előző mérkőzéshez képest: Zólyomi Dávid helyett Kocsis Barnabás kapott lehetőséget, igaz ez annak is köszönhető, hogy ezúttal ötvédős rendszerben futballoztak a kaposváriak. A mérkőzés első perceit nagy elánnal kezdték a vendégek, akik már a második percben gólt ünnepelhettek volna, de Dala Martin hatalmas bravúrral védett miután Kálmán Szilárd megpattanó lövése után Pintér Norbert elé került a labda, aki kissé eltört kapáslövését, így védeni tudott a kapus. A következő lehetőség is a Rákóczi előtt adódott, ekkor Kálmán Szilárd lövése már eltalálta a kaput, de ekkor is Dala Martin védésével zárult az támadás. A következő két lehetőséget már a hazaiak dolgozták ki, a kilencedik percben Pető Milán egy egyéni akció után lőtt kevéssel a bal felső fölé, majd hat perc elteltével Kovács Bence rontott ziccert. Közel fél óra után Pintér Norbert tört be a tizenhatoson belülre, de lövése csúnyán fölé szállt, majd pár perc múlva Horváth Balázs átlövése már sokkal jobbnak bizonyult, de még ez sem talált kaput. A szünetig a hazaiak átvették az irányítást, a Rákóczi a félpályát is alig lépte át, de meddőnek bizonyult a fölényük.

A szünet után még nagyobb nyomás alá került a Kaposvár, a hazaiak három nagy lehetőséget is kidolgoztak, majd egy szöglet után a vezetést is megszerezték a csereként pályára lépő Lehota Viktor fejesével. Horváth Rudolf, a Rákóczi mestere a gól után hármat cserélt, s felállást is váltott a csapat, amely átállt kétcsatáros rendszerre. Ennek gyorsan meglett az eredménye, hiszen az 57. percben Mayer Milán került helyzetbe, s higgadtan lőtt a kapu jobb oldalába. Az új hadrendben futballozó zöld-fehérek felpörgették a mérkőzést, s átvették a mérkőzés irányítását, s több helyzetet is kidolgoztak, mégis újra hátrányba kerültek. Egy bal oldali beadás után ugyanis a hazaiak másik cserejátékosa, Menyhárt Zsombor fejelt tíz méterről a kapuba.

A hátralévő időben a somogyiak gőzerővel küzdöttek az újabb gólért. A helyzetek alapján ennek meg is kellett volna születnie, de minden kimaradt, így megszakadt a Rákóczi győzelmi sorozata. Az viszont becsülendő, hogy a kaposváriak foggal-körömmel küzdöttek az utolsó pillanatig az egyenlítésért.

Fotós: K.P.

MOL Fehérvár FC II.–Kaposvári Rákóczi FC 2–1 (0–0)

Székesfehérvár, MOL Aréna Sóstó edzőpálya, 110 néző. V.: Borbás B. (Bereczki B., Aczél T.).

MOL Fehérvár FC II.: Dala M. – Kojnok, Hodzic F., Horváth G., Berekali – Horváth B. (Gyenti, a 83. percben), Molnár Cs., Kovács B. (Menyhárt Zs., a 72. percben) – Csepregi, Szendrei (Lehota, a szünetben), Pető M. (Houri, az 58. percben). Vezetőedző: Györök Tamás.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler D. – Ekker, Heil, Gál, Kocsis B. (Grabarics, az 56. percben), Böndi – Pintér N. (Országh, a 91. percben), Horváth B. (Kovács L., a 80. percben), Pintér M. (Borbély Á., az 56. percben), Kálmán Sz. (Zólyomi, az 56. percben) – Mayer Milán. Vetetőedző: Horváth Rudolf.

Gólszerzők: Lehota (az 51. percben), Menyhárt Zs. (a 77. percben), illetve Mayer Milán (az 57. percben).