A végéhez közeledik a Kometa Kaposvári KK felkészülése, az előszezont augusztus elején kezdték el Hendlein Rolandék az új vezetőedző, Ivan Rudez vezetésével. Az első két hétben csak a magyar és a fiatal játékosokkal dolgozott együtt a horvát mester, majd a keret többi tagja is bekapcsolódtak a munkába. A kardió és erőnléti tréningek után jöttek sorra az előkészületi mérkőzések, elsőként Zágrábban lépett pályára a csapat és nagy csata után, hosszabbításban nyertek a somogyiak a KK Cedevita ellen. Ezt követte egy zártkapus összecsapás Székesfehérváron, majd az oroszlányi MVM-Bányász kupán vettek részt a Kometa kosarasai, ahonnan ezüstéremmel térhettek haza. Rá egy hétre rendezték a paksi X. Morgen Ferdinánd Emléktornát, ahol a Naturtex-SZTE-Szedeák legyőzése után a döntőben a cseh Basket Brno alakulatát is megverték, így elhódították a serleget.

Ivan Rudez nemcsak beszél a fiatalok beépítéséről, hanem tesz is érte, folyamatosan szerepelnek a rotációban, s nem csak percekre kapnak szerepet. De összességében elmondható, hogy a horvát szakvezető nagyon jól forgatja a kosárlabdázóit, a paksi döntőben például heten is 22-26 percet töltöttek a pályán, s akinek a neve bekerült a jegyzőkönyvbe, pályára is lépett. A minap rendezett ankéton ez is szóba került, s a szurkolók nagyon hálásak voltak azért a bizalomért, melyet a helyi fiataloknak szavaz. Úgy tűnik, igazi vezérre lelt a Kometa Kaposvári KK Rudez mester személyében.

Fotós: Lang Robert Kaposvar

Az idény előtti utolsó összecsapását a XI. Orosz László emlékmérkőzés keretében játssza a Kometa Kaposvári KK, a találkozó szombaton, 18 órakor kezdődik a Kaposvár Arénában, s ingyenes lesz.

Az egykori csapatkapitány Orosz László 2011 óta őrzi az égi palánkok alatt a gyűrűket. A kiváló center 1971-ben született Miskolcon, tehetségére rövid alatt felfigyeltek az országban, előbb a Tungsramban, majd a Honvédban kosárlabdázott, utóbbival négyszer is a csúcsra ért a pontvadászat végén. Első kaposvári korszaka 1998-ban kezdődött, 2000-ben tagja volt a klub addigi legjobb eredményét elérő csapatnak. Később játszott a Szolnok és a PVSK együtteseiben is, majd 2006-ban tért vissza Kaposvárra: újabb négy szezont húzott le kék-fehérben, miközben a csapatkapitányi tisztet is betöltötte.

A 120-szoros válogatott Orosz László – akit mindenki csak Benőként ismert – összesen 204 tétmérkőzésen lépett pályára a Kaposvári KK-ban.