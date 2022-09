A 2008-as korosztály után az egy évvel idősebbek, a 2009-ben születettek számára rendezték meg Pécsen az Olympics Way International Water Polo elnevezésű kétnapos utánpótlás-vízilabdatornát, melyen a Kaposvári Vízilabda Klub is részt vett. A csoportmérkőzések során két egyiptomi csapatot, majd a házigazdákat is legyőzték. Az elődöntő szoros csatát hozott, a végén viszont két góllal alulmaradt a KVK az egyiptomi Helipolis B csapatával szemben, így a bronzmérkőzés következett. A harmadik helyért újra a pécsiekkel néztek farkasszemet Palatinus Erik tanítványai, de a második szomszédvári rangadó végén, egy szoros csata után végül a házigazdák örülhettek.

– Meglepetésként ért, amikor elmondták, hogy erre a tornára egyedül viszem a gyerekeket, de így utólag úgy érzem, hogy nem volt gond az összhanggal – fogalmazott Palatinus Erik, a Kaposvári VK gyermekcsapatának edzője. – A megbeszélésen elmondtam, hogy erre a tornára felkészülési lehetőségként tekintsenek, mivel nekünk jelenleg a kvalifikáció a legfontosabb. Összességében elégedett vagyok a srácok teljesítményével. A győztes meccseken a csapat minden tagja hozzátette a maga részét, amikor viszont kikaptunk, akkor a hibák is megoszlottak. Közelednek a fontos mérkőzések, kezd kirajzolódni egy olyan csapatnak a körvonala, amiben nagyon sok potenciál lehet ebben a szezonban.

A kaposváriak eredményei

Kaposvári VK–Heliopolis A (egyiptomi) 16–6, Pécsi Sport Nonprofit–Kaposvári VK 5–8, Kaposvári VK–Gezira B (egyiptomi) 18–1. Az elődöntőben: Heliopolis B (egyiptomi)–Kaposvári VK 8–6. A bronzmérkőzésen: Kaposvári VK– Pécsi Sport Nonprofit 4–6.



