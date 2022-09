A Kaposvári Rákóczi FC három győzelem, míg a Bicskei TC három döntetlen után várta a vasárnap esti bajnokit, melyen a hazaiak továbbra is nélkülözték három sérült alapemberüket, míg a vendégek az eltiltott, korábban Kaposváron is futballozó Sóron Tibort. A másik egykori Rákóczis, a belső védő, Lakatos Gergő viszont ott volt a Fejér megyeiek kezdőjében, melyet sérülések miatt fel kellett forgatni Csordás Csabának. Ezt remekül használta ki a Rákóczi, amely már a tizedik percben előnybe került. Kálmán Szilárd oldalszabadrúgása után Pintér Norbert emberét és Illés kapust is megelőzve nyolc méterről, középről fejelt a hálóba, majd négy perc múlva megduplázta góljai számát a Kaposvár. Böndi Ádám bedobását követően Mayer Milán csúsztatta fejjel a labdát Pintér Norbert elé, aki kapásból, három méterről lőtt a jobb alsóba. A kaposváriak így nyugodtan, hátul nagyon stabilan futballoztak tovább, s félórányi játékot követően akár tovább növelhették volna előnyüket. Zólyomi Dávid ugyanis remekül bújt ki két védő közül Pintér Máté átadásával, de öt méterről a kapu mellé lőtt.

A második félidő elején nagy iramot diktált a hazai csapat, már a tizenhatosnál letámadtak Mayer Milánék, s próbálták hibára kényszeríteni a Bicskét. Egy kontra után azonban a vendégek előtt adódott nagy lehetőség, Németh János tört kapura, de tizenkét méterről a jobb kapufa mellé gurított, majd az 56. percben ismét a bicskeiek hetese került helyzetbe, a bal alsóba kapáslövésébe a legjobbkor lépett bele Horváth Balázs. A vendégek fokozatosan vették át a mérkőzés irányítását, sokkal kezdeményezőbben futballoztak, így a hajrába lépve a legjobbkor jött a Rákóczi újabb találata. A 75. percben Pintér Norbert szabadrúgása után Illés Bence bravúrra tolta fölé Mayer Milán bal felsőbe tartó fejesét, a szöglet után újra Pintér Norbert kanyarította középre a labdát, melyet az ötösnél álló Bori Gábor csúsztatott a kapu bal oldalába. Ez a találat végleg lezárta a mérkőzést. A hátralévő bő tíz percben még alakított ki helyzeteket a Kaposvár, de az eredmény már nem változott, így sorozatban a negyedik győzelmét aratta a bajnokságban a Rákóczi FC.