A legutóbbi szezonban háromszor – NB I, Magyar Kupa – is legyőzte a bogláriakat a CYEB–Budakalász, ám ezúttal erre esélyt sem adtak a balatoniak. A nyolcadik perctől végig vezetve gyűjtötték be az újabb két pontot, a szünet után már nyolccal is mentek (16–8), igaz a hajrában bejöttek többször is háromra a vendégek, ennél közelebb viszont nem jutottak.

A siker kulcsa a védekezés volt, melynek minőségét jól mutatja, hogy Csoknyai edző tanítványai még Szegeden is összehoztak huszonöt gólt, most viszont csak huszonháromig jutottak. Az első félidei nyolc ebben a szezonban a leggyengébb teljesítmény tőlük támadásban egy félidő alatt! Ez a nyitó harminc perc volt az alapja a boglári győzelemnek, remekül működött a fal Deményi előtt, ha pedig ezen mégis sikerült túljutni, akkor utóbbi is besegített ötször, közte egy hetes hárítással. Inkább a fordulás után volt Deményire nagyobb szükség, aki abban a harminc percben nyolc védéssel segítette ki a társakat és ezek többsége nagyon fontos pillanatban érkezett. A szünet után ugyanis sebességet váltottak, felpörgették a játékukat Sinkovitsék, okozva ezzel olykor nehéz pillanatokat, de a nyolcgólos hátrány soknak bizonyult, ráadásul nagyon akarták a sikert a házigazdák, foggal–körömmel ragaszkodtak hozzá.

Támadásban akadtak ugyan hibák, ám a huszonnyolc dobott góllal nem lehet elégedetlennek lenni. Az első félidőben Krakovszki Bence volt a legeredményesebb néggyel, illetve Dely hárommal, az előbbi kétszer büntetőből, míg a fordulás után Papp Tamás hárommal. Draskovicsot ki kell emelni, akinek nem volt még bajnoki gólja, most viszont négyszer is eredményes tudott lenni! A meccs utolsó negyedében négyperces hazai gólcsendet tört meg, akkor amikor háromra (20–17) bejöttek a vendégek (47.p.). Nagyon fontos találat volt, melyből Sztrakának is volt egy (56.p.), szintén háromgólos előnynél (24–21). Ezt követően harmadszor is bejöttek háromra a Sinkovitsék (25–22), ám ennek az utolsó felzárkózási kísérletnek Mikhalin piros lapja, majd Szilágyi büntetőből esett gólja vetett véget három perccel a vége előtt.