A fordulást követő a Tatabánya próbálta nyomás alá helyezni a Kaposvárt, s kilenc perc elteltével már gólhelyzetbe is került a bányászcsapat: Szegő Imre középre gurítása után Szegleti Gergely előtt adódott ziccer, de Mikler Dániel remekül lépett ki a kapujátból, így védeni tudott. A kaposváriak sem akartak adósak maradni a nagy helyzettel, öt perc múlva Bíró Dominik vette célba a kaput, de a lövését blokkolták, a kipattanó azonban Böndi Ádám elé került, aki harminc méterről, kapásból lőtt, Lóth Péter azonban bravúrral kitolta a bal alsóból a labdát. A második játékrész már sokkal élvezetesebb, pörgősebb játékot hozott, a kapuk is sokkal többet forogtak veszélyben, azonban a gól hiányzott a mérkőzésről. A hosszabbítás perceiben azonban kis híján megszületett a mindent eldöntő találat, miután a menteni igyekvő Zvara Dávid majdnem a saját kapujába fejelt, de még így is a kaposváriak bosszankodhatnak némileg a döntetlen miatt.

Tatabányai SC–Kaposvári Rákóczi FC 0–0

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 125 néző. V.: Kovács G. (Ring K., Volentics E.).

Tatabányai SC: Lóth – Katona K., Krupánszki, Székely E., Forró – Kovács I., Szegleti – Molnár T., Szegő (Szél, a 74. percben), Kocsis G. – Árvai (Hajas, a 74. percben). Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Kaposvári Rákóczi FC: Mikler – Ekker, Heil, Kocsis B., Böndi – Pintér M. (Zvara, a 78. percben), Grabarics (Zólyomi, a 86. percben) – Pintér N., Horváth B., Bíró D. – Mayer Milán (Szederkényi, a 86. percben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.