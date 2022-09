Az éllovas Mezőcsokonya rangadót vív majd a Balatonszabadival, s kemény meccs vár a második helyezettre is, hiszen a Kaposmérő a Kiskorpádot fogadja. De a Balatonberény–Böhönye összecsapás is érdekesnek ígérkezik, hiszen mindkét együttes hat-hat ponttal áll a tabellán. Az előző fordulóban megszerezte első győzelmét a Fonyód ellen az újonc Barcs, melyre most sokkal nehezebb feladat vár, hiszen a Dél-Balaton FC (Balatonszemes) látogat hozzá.



A tabellán még három csapat – az 1926 PSE Fonyód, a Karád SC és a Buzsák KSE – áll pont nélkül, a balatoniak a Kéthelyt fogadják, míg a Karád Lengyeltótiban, a Buzsák pedig a Kaposfői Kiske otthonában lép majd pályára.



A negyedik forduló párosítása

Szombat 17 óra: FC Barcs–Dél-Balaton FC, 1926 PSE Fonyód–Kéthelyi SE, Kaposmérő SE–Kiskorpádi SE, Mezőcsokonya SE–Balatonszabadi SE, Somogyjád SZ.SE–Balatonföldvári SE. Vasárnap 17 óra: Lengyeltóti VSE–Karád SC, Kaposfői Kiske–Buzsák KSE, Balatonberényi KSE–Böhönye KSE.

Mesterlövészek

A megye kettes góllövő lista élcsoportja: 1. Kuti Richárd (Mezőcsokonya) 5 gól, 2. Kuti Krisztián, Mezőfi József (Balatonberény) és Tompa István (Barcs) 4-4 gól, 5. Farkas Csaba, Farkas Tamás (Böhönye), Fenyvesi Márk (Balatonszabadi) és Zalivadnij Patrik (Kaposmérő) 3-3 gól.

A megyei harmad- és negyed­osztályban is ezen a hétvégén indul majd útjára a labda.

Megye III. osztályú labdarúgó-bajnokság

(1. forduló)

Szombat, 17 óra: Kapostáj Zimány SE–Csokonyavisontai KSE. Vasárnap, 17 óra: Szabási SE–Osztopáni SE, Nágocs SE–Berzence SE, Koppányvölgye FC–Somogyvár KÖSE, Inke Villtek SE–Zamárdi Petőfi SE.

Megye IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

Északi csoport

(1. forduló)

Szombat, 17 óra: Somogybabod SE–Kötcse SE. Vasárnap, 17 óra: Ádándi KSE–Somogyjád II.-Alsóbogáti Sasok, Kapolyi SE–Balatonújlaki SE, Andocs KSE–Visz Dél-Balaton FC, Balatonendrédi Haladás FC–Szőlősgyörök KSE, Mernye KSE–BBSC Balatonboglár.

Déli csoport

(1. forduló)

Szombat, 17 óra: Kaposújlak–Gyékényes. Vasárnap, 17 óra: Ötvöskónyi–Somogyszob, Somogyszil–Mezőcsokonya, Mike–Csököly, Lábod–Iharosberény, Homokszentgyörgy–Bodrog. Molnár G.





Fotó: Lang Róbert

A bajnokság állása