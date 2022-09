A balatoniak nyolc forduló után tizenegy ponttal a tizenegyedik helyről várják a folytatást, ami nem rossz kezdés, hisz kettővel több pontjuk van, mint a legutóbbi szezon hasonló időszakában. Sőt, a MOL Magyar Kupában is továbbmentek a tiszafüredi győzelmükkel, ami akkor nem sikerült nekik a Puskás Akadémia FC ellen. A kép azonban ennél árnyaltabb, hiszen Horváth Péterék kevesebb lőtt és több kapott góllal szereztek kettővel több pontot!



– A Győr elleni mérkőzés miatt csalóka a kép, mert a vezetésünk után nagyarányú vereséget szenvedtünk – mondta Domján Attila, aki ősszel – ha a kupameccset is beleszámoljuk – 25 (!) labdarúgónak adott lehetőséget. – Az eddig eltelt időszakban több, gazdaságilag megerősödött klubbal is találkoztunk, így nem lehetünk elégedetlenek, hiányérzet a soroksári vereség kapcsán van bennem, ahol rengeteg ziccert rontottunk. Inkább benne volt abban a győzelem esélye, mint Csákváron, ahol egyetlen kaput eltaláló lövéssel kaptunk ki. Ha a szezon előtt megkérdeznek, nagyjából ennyi pontot mondtam volna.



Nem volt könnyű a rajt, főként annak tudatában, hogy mindössze tíz olyan labdarúgója van Domján edzőnek, a legutóbbi szezon első nyolc fordulójában szintén pályára lépett! Ez kevesebb, mint a játékoskeret fele... A legutóbb nyolc forduló után nyolc gólt állt a csapat neve mellett, most hét, köszönhetően annak is, hogy az akkori nyolc gólból öt távozott. – Huszonöten kaptak lehetőséget, ebből megvan az a tizenhárom–tizennégy játékos, aki a jelent képviseli és akadnak néhányan, akik a jövőt – mondta a szakvezető. – Mivel hosszú a szezon, sok a mérkőzés – októberben például huszonnyolc nap alatt hétszer lépünk pályára –, mindenkire szükség van. Mi persze nem engedhetjük meg magunknak, hogy minden posztra két hasonló képességű játékosunk legyen, ezért igyekeztünk úgy igazolni, hogy a kiszemelt több poszton is bevethető legyen. A fiúk motiváltak, jól dolgoznak, optimista vagyok a folytatást illetően. Nem tervezek hosszú távra, különösen annak tudatában, hogy ebben az osztályban bárkit le lehet győzni, viszont bárkitől ki is lehet kapni. Nekünk leginkább azok a kilencven percek nehezek, amikor a papíron gyengébb ellenfelekkel szemben diktálnunk kell a tempót. Az utolsó hat fordulóban bőven lesz ebben részünk.



A siófokiak egy Paksi FC elleni edzőmeccsel hangolódtak a folytatásra, melyről hiányzott Eördögh, Nikházi és az U21-es válogatottal készülő Debreceni Ákos, illetve egy szöglet után remek kapásgólt szerző Makrait sérülés miatt kellett cserélni, csak úgy, mint paksi oldalon Vast.





BFC Siófok – Paksi FC 2–3 (1–1)

BFC Siófok, I. félidő: Hutvágner – Polényi, Vágó, Varjas, Forgács – Krausz, Szakály – Balogh, Nyári, Dénes – Farkas. II. félidő: Winter – Major, Varjas, Krausz, Varga – Balogh, Nyitrai, Nagy-Kolozsvári, Girsik – Makrai (Kulifay), Horváth P. Vezetőedző: Domján Attila.

Paksi FC: Nagy G. (Rácz) – Kinyik, Lenzsér (Volter), Szélpál, Osváth – Vas (Tamás), Gyurkits – Balogh B., Hahn, Varga B. (Szekszárdi) – Szabó B. (Görög). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gólszerzők: Dénes (35.p.), Makrai (56.p.), illetve Gyurkits (38.p.), Hahn (52.p.), Varga B. (58.p.)