A rövidtávon az éles rajt után egyből elkezdődtek a próbálkozások, itt sok volt az U15, U17-es versenyző, ezért mondhatni ideges volt a mezőny. A szökési kísérletekből a kaposváriak is kivették a részüket, Takács Ádám el is szakadt egy rövid időre a mezőnytől, de életképes szökés végül nem alakult ki. A mezőny számára a vízválasztó az öreglaki emelkedő volt, itt több részre szakadtak. A Kis hegyre már darabokban érkezett meg a mezőny, itt, ahogy várható volt Péter-Lichtenberger Ábris volt a legaktívabb, egy szép, erős sprinttel az abszolút negyedik és a nyílt kategória második helyén végzett. Halász Mónika végig nagyon jól helyezkedett, szép versenyzéssel a nyílt verseny első helyén végzett a hölgyek között. Knézics Attila a Master 3 korcsoportban a tizenharmadik, Szerencsés József a tizennegyedik helyen végzett. Takács Ádám a nyílt férfi kategóriában a huszonhatodik helyen ért célba.

A hosszútávon a fonyódi városnézős lassú rajt után szintén a településről kiérve kezdődött meg az éles verseny. A piros zászló meglengetése után egyből nagyobb sebességre kapcsolt a mezőny, közel 50 km/h-s tempóval távolodtak Fonyódról. A mezőnyben több csapat is jelen volt (Zengő, Acélvakond, MKB, Kőbánya), náluk egyértelmű cél volt valakit szökésbe küldeni, vagy jó helyen meghozni a Kis hegy előtt. Szél Gábor többször is megpróbálkozott az elszakadással, először Buzsák után lépett el a mezőnytől, körülbelül tíz percre 200-250 méterrel is eltávolodott a többiektől, de egyedül ennél messzebb nem jutott. Az újabb próbálkozásra Pusztakovácsi előtt került sor, a Zengő csapatából indult meg az egyik versenyző és távolodott el a többiektől. Erre a megindulásra ugrott fel Gábor, majd egyből el is kezdtek összedolgozni. A mezőny próbálta őket megfogni, többen is próbáltak rájuk felugrani, sikertelenül. A kettős Osztopánig több mint egy perc előnyt dolgozott ki és innen az előnyük folyamatosan növekedett. Volt, amikor közel két perc is volt. A Lengyeltóti körforgalom után Gábor megúszott és nem tudott visszaérni a Zengős sportolóra. Ő végül több mint fél perccel megnyerte a futamot, Gábort a cél előtt körülbelül 600 méterrel, a Kis hegy elején érte utol a mezőny. Innen már nem volt erő a beállásra, így a mezőny mögött ért célba.