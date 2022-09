Az Ajka Kristály SE együttesét fogadta az Investment Közutasok Kaposvári TK férfiteke-szuperliga negyedik fordulójában.

Megállíthatatlanul robognak a dobogó felé a a legfelsőbb osztályban a kaposvári tekések. Az ajkaiak ellen simán nyertek: minden csapatpont a közutasoknál landolt. A Horváth Lászlóék eddig négy meccsből hármat megnyertek az őszi szezonban, a kemény munkának köszönhetően pedig egyre közelebb kerülnek céljukhoz, hogy a harmadik helyén végezzenek a szezon végén.

Az összecsapáson az első sorban Horváth László kezdett, aki a négy szettpontból hármat elhozott, ezzel pedig simán megszerezte a csapatpontot is az investmenteseknek. Pintér György is három szettponttal és egy csapatponttal gazdagította a kaposváriakat, a remek kezdés pedig megadta a löketet a többiek számára is.

A második sorban Bóka Ákos kezdett, aki ezúttal különösen jó formában volt. Két szettpontot hozott a közutasoknak, és 581 fával a csapatpontot is bezsebelte. Nagy Gergő hozta a kötelező formáját, jóval 600 felett dobott, 3–1-re verte ellenfelét.

A harmadik sorban Botházy Péternek nehezen indult a játék, így az első szettpontot az ajkaik szerezték, ám hamar összekapta magát és nem adott több esélyt ellenfelének. Brancsek János is újra a régi formáját hozta, simán behúzta az első három szettpontot, ez pedig elég volt arra, hogy az utolsó csapatpont is a házigazdához kerüljön.

– A céljaink eléréséhez ez egy kötelező lépés volt – értékelte a mérkőzést Brancsek János. – A csapat összességében jól játszott, voltak bíztató jelek, de egyénenként bőven maradt még benne. Erre a faeredményre lehet építkezni a jövőben.

A kaposvári tekések végül 8–0 arányban, 3645 ütött fával megszerezték a győzelmet. Szombaton ismét idegenben, a Kazincbarcikai Vegyész Teke SE ellen gurítanak a közutasok.

Investment Közutasok Kaposvári TK–Ajka Kristály SE 8–0 (3645–3361)

Eredmények: Horváth László 598–Berzsenyi László 564 (3:1); Pintér György 602–Tóth László 589 (3:1); Bóka Ákos 581–Lendvai András 534 (2:2); Nagy Gergő 629–Tóth Zoltán 555 (3:1); Botházy Péter 633–Magyar Attila 551 (3:1); Brancsek János 602–Tóth Martin 568 (3:1).

Az ifjúsági mérkőzésen: Investment Közutasok Kaposvári TK–Ajka Kristály SE 4–0 (1115–1024). Eredmények: Juhász Bence 579–Nemes Milán 529 (3:1); Horváth Ákos 536–Hoffmann Bence 495 (3,5:0,5).

A bajnokság állása, felnőttek: 1. Zengő Alföld Szegedi TE 8 pont, 2. Zalaegerszegi TK 8 pont, 3. Investment Közutasok Kaposvári TK 6 pont, 4.

Répcelaki SE 4 pont, 5. Győr SZOL TC 4 pont, 6. Szentgotthárdi VSE 4 pont, 7. Köfém SC 2 pont, 8. Ferencvárosi Torna Club 2 pont, 9. Kazincbarcikai Vegyész Teke SE 2 pont, 10. Ajka Kristály SE 0 pont.

Ifjúságiak: 1. Szentgotthárdi VSE 8 pont, 2. Zalaegerszegi TK 6 pont, 3. Köfém SC 6 pont, 4. Győr SZOL TC 6 pont, 5. Ferencvárosi Torna Club 4 pont, 6. Zengő Alföld Szegedi TE 4 pont, 7. Répcelaki SE 4 pont, 8. Investment Közutasok Kaposvári TK 2 pont, 9. Kazincbarcikai Vegyész Teke SE 0 pont, 10. Ajka Kristály SE 0 pont.

A nőknél a Balatoni Vasas SE a Rákoshegyi VSE II. együttesét látta vendégül, a hazaiak végig a kezükben tartották a mérkőzés irányítását, s végül magabiztos győzelmet arattak.

Balatoni Vasas SE–Rákoshegyi VSE II. 6–2 (3208–3072)

Eredmények: Jezsoviczki Anna 530–Csorba Enikő 520 (3:1); Csomai Rita 559–Berki Zita 483 (3:1); Bajer Krisztina 506–Urbán Brigitta 530 (1:3); Szijjártó-Kormányos Edina 552–Gajdos Violetta 475 (4:0); Rubinszki Rita 559–Tóth Kinga 530 (3:1); Poroszlainé Bázsa Viktória 502–Pócs Karola 534 (1:3).

Az ifjúsági mérkőzésen: Balatoni Vasas SE–Rákoshegyi VSE II. 3.5–0.5 (1012–957). Eredmények: Horváth Száva 508–Varga Luca 453 (4:0); Fórián Kitti 504–Juhász Gréta 504 (2:2).

A bajnokság állása, felnőttek: 1. Ferencvárosi TC 8 pont, 2. Ipartechnika Győr SE 6 pont, 3. Balatoni Vasas SE 6 pont, 4. Tatabányai SC 4 pont, 5. BKV Előre SC 4 pont, 6. Bátonyterenyei Viktória TK 2 pont, 7. Rákoshegyi VSE I.2 pont, 8. Rákoshegyi VSE II. 0 pont; 9. ZTE-ZÁÉV TK 0 pont.

Ifjúságiak: 1. Balatoni Vasas SE 8 pont, 2. BKV Előre SC 4 pont, 3. Ipartechnika Győr SE 4 pont, 4. Rákoshegyi VSE I. 4 pont, 5. ZTE-ZÁÉV TK 4 pont, 6. Ferencvárosi TC 2 pont, 7. Rákoshegyi VSE II. 2 pont, 8. Tatabányai SC 2 pont, 9. Bátonyterenyei Viktória TK 2 pont.

***

Az Investment Közutasok Kaposvári TK második számú csapata a zalaegerszegi Lauf-B TK-t fogadta, s a somogyiak NB II.-es egylete is tarolt a játéknapon, 5–3-ra győzött, így dupla sikernek örülhettek az investmentesek.

Investment Közutasok Kaposvári TK–Lauf-B TK 5–3 (3365–3320). Eredmények: Fajtai Bálint 530–Klinger Csaba 563 (1:3); Kis Richárd 606–Molnár József 543 (4:0); Fajtai Arnold 521–Becze Ferenc 588 (1:3); Miklós Gyula 553–Csarankó László 562 (1:3); Illés Richárd 597–Bános Szabolcs 555 (3:1); Kálny Krisztián 558–Németh János 509 (4:0).

A bajnokság állása: 1. Szentgotthárdi VSE II. 6 pont, 2. Tatabányai SC 6 pont, 3. Lauf-B TK 4 pont, 4. Pápai Vasas SE II. 4 pont, 5. Jobb Dáma SE 4 pont, 6. Investment Közutasok Kaposvári TK II. 4 pont, 7. Mosonszentmiklós SE 3 pont, 8. Scarbantia SE Sopron 3 pont, 9. Fülöp Borozó & Zöldfa Italker TSE 2 pont, 10. Zalaszentgróti TK 2 pont, 11. AD Flexum TKE 2 pont.