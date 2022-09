Az idén is remek eredményeket értek el a somogyi klubok indulói a kiváló adottságokkal rendelkező Pulai Lovasparkban rendezett Póni Klub Országos Bajnokságon. A megméretésre a szezon versenyein szerzett, megfelelő szintű kvalifikációs eredményekkel lehetett indulási jogot szerezni. A fiatalok ezúttal is három napon át vetélkedhettek a minél jobb helyezésekért.

Huszonöt egyesület mintegy százhatvan lovasa szállt nyeregbe a különböző kategóriákban. A lovasok vezetőszáras, futószáras, díjlovagló, díjugrató, valamint caprilli versenyszámokban mérhették össze tudásukat. Ezúttal is meghirdették a lovasiskolák versenyét, amelyen – a tavalyi harmadik helyezés után – bravúros szerepléssel, fennállása óta először elsőként zárt a kaposvári Korona Póni Klub Egyesület csapata.

A 2022. évi Póni Klub Országos Bajnokság somogyi eredményei:

Futószár 1. döntő, 7–9 évesek: 1. Götz Leonetta (Claudia nevű lovon, Korona Póni Klub Egyesület). 10–12 évesek: 1. Horváth Rebeka, ...3. Tukora Luca (mindkettő Claudia n. l., Korona Póni Klub Egyesület). Futószár 2. döntő, 7–9 évesek: 1. Bogdán Csilla (Claudia n. l., Korona Póni Klub Egyesület). 10–12 évesek: 1. Hitzó Karina, 2. Lassu Franciska, 3. Szabó Panna (valamennyien Claudia n. l., Korona Póni Klub Egyesület).

Előkezdő díjlovagló bajnokság, előkezdő gyerek, 10–13 évesek: ...4. Kőműves Dalma (Kabala n. l., Korona Póni Klub Egyesület, ...14. Kovács Borbála (Gyémánt n. l., Mámor SE), ...16. László Léna (Oreo n. l., Korona Póni Klub Egyesület), 17. Rapatyi Júlia (Gyémánt n. l., Mámor SE), ...19. Kovács Anna (Oreo n. l., Korona Póni Klub Egyesület). Előkezdő gyerek, 6–9 éves: 1. Novák Eszter (BZ Bon-Bon n. l., Kátai SE), ...5. Biczó Viktória (Málna n. l., Korona Póni Klub Egyesület). Kezdő gyerek, 10–13 évesek: 1. Lóki Loretta (Málna n. l., Korona Póni Klub Egyesület), 2. Tormási Kata (Csinos n. l., Panka Póni Klub), 4. Tóth Patrícia (Kabala, Korona Póni Klub Egyesület), 5. Kasza Kitti (Mámor Felhő n. l., Mámor SE).

Kezdő díjlovagló bajnokság, kezdő gyerek kategória: 1. Horváth-Fáró Emma (Pityke n. l., Panka Póni Klub), 2. Luki Dóra (Ametyst n. l., Panka Póni Klub), ...9. Makarész Julianna (Kabala n. l., Korona Póni Klub Egyesület). Kezdő ifi kategória: ...4. Szép Szófia (Etna n. l., Korona Póni Klub Egyesület, ...5. Horváth-Fáró Anna (Pityke n. l., Panka Póni Klub), ...11. Koczka Fanni (Claudia n. l., Korona Póni Klub Egyesület), ...13. Kun Anna (Oreo n. l., Korona Póni Klub Egyesület).

Haladó díjlovagló bajnokság: ...3. László Réka (Maxim Lucifer n. l., Korona Póni Klub Egyesület), ...10. Makarész Tímea (Etna n. l., Korona Póni Klub Egyesület). Díjugrató stílusbajnokság, kezdő kategória Póni 1: Horváth-Fáró Emma (Valter n. l., Panka Póni Klub). Kezdő kategória Póni 2: 1. Luki Dóra (Ametyst n. l., Panka Póni Klub). Kezdő kategória, Nagyló: 1. Spingár Réka (Kuba n. l., Viktória SC), ...3. Horváth-Fáró Anna (Cheyenne n. l., Panka Póni Klub). Haladó kategória, Nagyló: ...3. Pataki Luca (Daisy n. l., Korona Póni Klub Egyesület), ...10. Türgyei Csenge Lili (Gidran Márvány, Korona Póni Klub Egyesület), ...13. Bakó Dorottya (Royal n. l., Taszári Vitál Lovas SC). Szuperhaladó kategória: 1. Bakó Dorottya (Lestie n. l., Taszári Vitál Lovas SC).

Kezdő díjugrató bajnokság, Póni 1.: 1. Horváth-Fáró Emma (Valter n. l., Panka Póni Klub). Nagyló: ...3. Horváth-Fáró Anna (Cheyenne n. l. Panka Póni Klub), ...5. Spin­gár Réka (Kuba n. l., Viktória SC). Haladó díjugrató bajnokság, Nagyló: ...2. Pataki Luca (Daisy n. l., Korona Póni Klub Egyesület), ...10. Türgyei Csenge Lili (Gidran Márvány n. l., Korona Póni Klub Egyesület).

Kezdő díjlovagló csapatbajnokság: 1. Horváth-Fáró Emma és Luki Dóra (Panka Póni Klub), ...5. Koczka Fanni, Szép Szófia, Kun Anna (Korona Póni Klub Egyesület). Haladó díjlovagló csapatbajnokság: 1. László Réka és Makarész Tímea (Korona Póni Klub Egyesület). Kezdő díjugrató csapatbajnokság: 1. Horváth-Fáró Emma, Horváth-Fáró Anna, Luki Dóra (Panka Póni Klub). Haladó díjugrató csapatbajnokság: ...2. Pataki Luca és Türgyei Csenge (Korona Póni Klub Egyesület).

Lovasiskolák bajnoksága: 1. Korona Póni Klub Egyesület (Vucskics Kata vezetőedző, Kántor Petra és Fehér Sára edző).