Megint egy szoros meccs, megint egy NEKA vereség; az újonc boglári fiatalok a nyitó fordulóban eggyel kaptak ki az Érdtől, majd Siófokon hárommal, ezúttal pedig kettővel a Váctól. Az utóbbi már tízzel is vezetett, innen sikerült kettőre bejönniük a hajrára.

Nem indult rosszul somogyi szempontból, hisz tíz perc után még vezettek a bogláriak (6-5), ám a folytatás igazi rémálom volt. Az addig dobott hat gólt a szünetig hátralévő húsz percben mindössze öt követte, a Juhász, Varga, Uhrin hármas tudott csak betalálni. Az első félidei tíz eladott labdából, illetve technikai hibából hét ebben az időszakban érkezett, Bukovszki is belelendült, aki öt védést mutatott be ebben a periódusban, egyszer pedig a kapufa segítette ki!

A szünet után minden ott folytatódott, ahol abbamaradt, aminek köszönhetően tíz és fél perc után már tíz volt a különbség a két együttes közt (14-24). Innen egy másik meccs kezdődött, óriási hajrába kezdtek a házigazdák, akik öt perccel a vége előtt felzárkóztak két gólra (26-28)! Ennél közelebb azonban nem jutottak, az ötvenhét percig mindössze két akciógólt jegyző, válogatott Kuczora újabb két nagyon fontos találatának köszönhetően végül megőrizte előnyét a Vác. Ettől függetlenül nagyot mentek a házigazdák az utolsó húsz percben, Zaj kilenc védéssel járult hozzá ehhez a meneteléshez, támadásban pedig Szabó Anett vitte a prímet, aki ötször is eredményes volt! A fordulás után az utóbbi mellett Uhrin is kiemelkedőt nyújtott, aki a játékrészben ötig jutott. Az első félidőben öten, a fordulás után pedig heten is be tudták venni a váci kaput és hiába javult fel jelentősen a védekezés is, mindez kevés volt a győzelemhez, túl sok volt a tízgólos hátrány…