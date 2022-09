Két egyaránt egy-nullára elveszített bajnoki mérkőzés után Tatabányán már gólokat és ezzel együtt pontot, pontokat szerezne a Kaposvári Rákóczi FC, amely a tabella kilencedik helyéről várja az újabb hétközi bajnokit.

– Már a Videoton elleni vereség is fájó volt, hiszen három pontért mentünk Székesfehérvárra, ugyanis előtte négy meccset nyertünk sorozatban – mondta Kocsis Barnabás, a Kaposvári Rákóczi FC belső védője. – Bíztunk benne, hogy ez a sorozat nem szakad meg, de nem így sikerült, majd jött a ZTE elleni kupameccs, ahol ugyan kikaptunk, de helyt álltunk, felvettük a versenyt egy NB I.-es gárdával. A Komárom ellen úgy mentünk ki a pályára, hogy egyben volt a csapat, egész héten jól nézünk ki az edzéseken, úgy voltunk vele, nem kérdés, hogy győzni fogunk. Hazai pályán nekünk kellett volna dominálnunk, de nem így alakult, nem helyeztük kellő nyomás alá az ellenfelet. Kaptunk egy elkerülhető gólt, ami után átvettük az irányítást, nyomást is helyeztünk rájuk, de a védelmüket nem sikerült áttörni. Ezt a vereséget senki sem várta, a szurkolók bizalmát is elveszítettük egy kicsit ezzel. Három pontért megyünk Tatabányára, illetve azért, hogy visszatérjünk arra az útra, amin pár fordulóval ezelőtt voltunk. Szeretnénk újra felépíteni egy győzelmi sorozatot.

A Rákóczinak nem lesz egyszerű dolga, hiszen a Tatabányai SC az elmúlt kilenc forduló során húsz pontot gyűjtött, aminek köszönhetően a harmadik helyről várja a szerdai bajnoki összecsapást. Gyürki Gergely csapata hazai pályán remekül szerepel, hiszen Teskándnak és a Gyirmót második csapatának is öt gólt rúgott, de megverte a Komáromot és az ETO Akadémiát is. Csupán a Bicske tudott ebben a szezonban ponttal távozni a bányászvárosból. Idegenben is csak egyszer maradt alul a Tatabánya, amely Érden kapott ki egy-nullára, de Móron és Balatonfüreden is bezsebelte a három pontot, míg a MOL Fehérvár FC II. otthonában egy gólnélküli döntetlenre futotta a Komárom-Esztergom megyeiektől.

– Az eredmények alapján valóban úgy tűnik, hogy a Tatabánya egy egységes csapat, amely sok gólt szerez és keveset kap – mondta a soron következő ellenfélről Kocsis Barnabás. – Azt gondolom, hogy ezen a találkozón az lesz a legfontosabb, hogy stabilan védekezzünk, törekedjünk arra, hogy kapott gól nélkül hozzuk le a meccset. Úgy gondolom, hogy nem lesz sok helyzetünk, de azokat maximálisan ki kell használnunk a győzelemért.