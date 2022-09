– Olyan edzőt kerestünk, aki még nem dolgozott Magyarországon, ennek van negatív oldala, hiszen nem ismeri a honi viszonyokat, de van pozitív aspektusa is: új motivációt tud adni a közegnek, vannak ambíciói, s itt tervezi felépíteni magát – mondta Puska Zoltán, a Kometa Kaposvári KK ügyvezetője. – Nem titok, több jelölt is volt, sokan el is jöttek megnézni a körülményeket, a közeget. Az én elvárásom feléjük első körben az volt, hogy fejlessze és építse be a felnőttcsapatba a kaposvári játékosokat, illetve megfelelően használja a magyar magot. A beszélgetések első szakasza erről szólt, ezek után próbáltam a személyes, az általam kialakított szubjektív képet figyelembe venni, melyben szerepet kaptak a szakmai és emberi szempontok is, s végül Ivan Rudezre esett a választásom.

Az új játékosokat a horvát mester választotta ki.

– Miután eldőlt az edző személye, nekiálltuk az építkezésnek – fogalmazott az ügyvezető. – A légiósok kiválasztásánál nincsenek közös döntések, egyetértés lehet, de a végső szó a szakvezetőé. Abban a pillanatban, ha én határoznám meg, kit alkalmazzon, átvenném a felelősséget. Ez pedig nem az én feladatom, nekem vezetőként az a dolgom, hogy a versenyeztetés minden szegmense – a játékosok, a kollégák és a szakmai stáb felé is – biztosított legyen.

Fotós: Lang Róbert

Hét edzőmeccset játszottak, így kialakulhatott már egy kép az együttesről.

– Egy hosszú, kéthónapos felkészülés végéhez értünk, melyen a teljes keret, kivéve a minap érkezett Dayon Griffint, részt vett, szerencsére csak kisebb sérülések hátráltatták a szakmai munkát – hangsúlyozta Puska Zoltán. – Az edzéseken láttam azt a fajta koncepciót, amit Ivan Rudez szeretne megvalósítani, szisztematikusan, lépésről lépésre halad, nagyon tetszett, hogy már júliusban, személyre szabott, kész programja volt. Előre tájékoztatott mindenről, így minden eshetőséggel tudtunk számolni. Részt vettünk az oroszlányi MVM-Bányász Kupán, és a paksi Morgen Ferdinánd Emléktornán, illetve az Arconic-Alba Fehérvár, s a KK Cedevita otthonában vendégeskedtünk, a találkozók sorát a Kaposvár Arénában zártuk. Az eredményekből messze menő következtetéseket nem szabad levonni. Amit látok, egy csapat formálódik, a játékosok személyisége igen pozitív, az egymáshoz és az edzőhöz való kapcsolatuk nagyon jó. A horvát mesterünk megtalálja velük a hangot, ők pedig feltétel nélkül elfogadják, amit Ivan Rudez mond nekik. Rövid idő alatt olyan tiszteletet vívott ki a szakmai tudásával, ami alapot ad arra, hogy a kosárlabdázóink megbízzanak benne. Nem lesz egyszerű a rajt, hiszen szombaton 18 órától a Szolnoki Olajbányászt látjuk vendégül, majd a Falco KC Szombathelyhez látogatunk, ezért mindenkit arra kérek, legyen türelmes, s ezt nem csak egy banális szlogenként mondom, mert tavaly pont a végére engedett le a lufi, hiszen amikor a legjobban kellett volna, akkor nem tudtunk úgy teljesíteni, ahogy az elvárható lett volna. Nagyon bízom benne, hogy most akkor leszünk top-formában, amikor igazán szükség lesz rá. Természetesen minden mérkőzésre úgy futunk ki, hogy nyerni akarunk, arra kérek mindenkit, biztassa a társaságot, mert van bennük potenciált. Bízom benne, hogy szerethető, sok hazai, kaposvári játékossal szereplő együttesünk lesz, mely minden szurkolónak örömet fog okozni.

A drukkereknek három kívánsága volt: szurkolói pólók, folyamatos kapcsolattartás és a helyi fiatalok beépítése, ami már megvalósult...

– ... az, hogy mi történt az előszezonban, igazából nem mérvadó, majd az éles meccseken dől el, ebből mennyit tudnak a játékosok, s az edzők megvalósítani – vetette közbe az ügyvezető. – A hozzáállástól, s attól, az éles szituációkban az adott játékos, miként tud teljesíteni függ az, ki, mennyi időt tölt majd a parketten, mekkora szerepet kap a rotációban. A cél, a feladat a fentebb említetteknek megfelelően adott, ennek kell megfelelni. A Toti és az előző évek sportszergyártói révén már az első mérkőzéstől fogva nyitunk egy shopot a felső szinti büfészigetnél, ahol az első meccsen szurkolói pólót, a későbbiekben sálakat és logóval díszített sapkákat is vásárolhatnak a szurkolók. Továbbra is szeretnénk fenntartani a kommunikációt, az elvem az: nekünk tegyék fel azokat a kérdéseket, amikre kíváncsiak. Két-háromhavonta ankétot rendezünk, de ha olyan esemény történik, melyet mindenképpen szeretnénk megosztani velük, akkor villámtalálkozóra hívjuk őket. A terveim szerint december első heteiben újra találkozunk és természetesen a klub hivatalos csatornáin folyamatosan tájékoztatást adunk az aktualitásokról.