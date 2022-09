Hat kaposvári növendék vett részt a megméretésen, és egészen elképesztő teljesítményt nyújtva mindannyian dobogóra állhattak. Négyen – Kercsó Miklós, Karabulut Serdanhan, Koleszár Ármin és Stágl Botond – végigverték a mezőnyt és aranyéremig jutottak, emellett egy ezüst- és egy bronzérem fűződik még a nevükhöz. Takács László szakosztályvezető úgy fogalmazott a szlovákiai versenyt követően, hogy technikailag mindenki magasan a mezőny fölé magaslott, és a srácok mindannyian remekül szerepeltek.

– A viadalon tizenkét ország kétszázhuszonöt birkózója vett részt, az első nap este volt a mérlegelés, ami nálunk ugye nem szokás, majd másnap jöttek a versenyek – nyilatkozta Takács László. – Azért jók a nemzetközi versenyek, mert végre más nemzetbeliekkel mérhetik össze tudásukat a sportolóink, így megismerkedhetnek más stílusokkal is. Időként jó egy-egy ilyen felmérés – melyből lesz még a jövőben legalább kettő, hiszen elutazunk Szerbiába és még egyszer Szlovákiába is –, mert fel tudjuk mérni, hol tartunk a nemzetközi szinthez képest. A szép eredményekből az is kitűnik, hogy ez az az út, melyen évtizedek óta járunk.

Eredmények

Diákok. 28 kg: 1. Kercsó Miklós, 2. Glávics Noé; 30 kg: 1. Karabulut Serdanhan; 44 kg: 1. Koleszár Ármin; 48 kg: 1. Stágl Botond. U23. 70 kg: 3. Koleszár Gábor.