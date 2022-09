Megyénkből két klub, az eddigi remeklő, megye egyes Nagyatádi FC és a harmadik körben bekapcsolódó, másodosztályú BFC Siófok várt ellenfélre a hétfő esti sorsolás alkalmával. A stúdióban a kétszeres Magyar Kupa győztes Dragóner Attila sorsolta össze egymással a legjobb 32 csapatot. Ebben a körben már az élvonalbeli klubot sem élveztek előnyt, így az első húzás alkalmával, rögtön szembe került egymással a MOL Fehérvár FC és a Puskás Akadémia FC. A szabályok értelmében ebben a körben is az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó, így a Nagyatádi FC jó eséllyel készülhetett arra, hogy hazai környezetben folytathatja a menetelését, hiszen a dél-somogyiakon kívül már csak két megyei gárda maradt állva. A sorsolás pedig úgy hozta, hogy Papp Zoltán tanítványai az NB III. Közép csoportjában érdekelt, ebben a szezonban még bajnoki mérkőzést sem nyerő Monort fogadják majd a Mudin Imre Sportcentrumban. Fortuna így talán kegyes volt a MOL Magyar Kupában, illetve a bajnokságban is jól teljesítő nagyatádiakkal, akik továbbjutás szempontjából a Monor ellen is vérmes reményekkel léphetnek pályára. A MOL Magyar Kupa góllövőlistáját hat találattal vezető Horváth Péter csapata ráadásul jó eséllyel pályázik az Amatőr Kupa döntőjére is, melyben a két legjobb megyei csapat küzd majd meg egymással az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

A BFC Siófok ugyancsak verhető ellenfelet kapott. Domján Attila tanítványai a harmadik körhöz hasonlóan a negyedikben is egy harmadosztályú csapat otthonába látogatnak, hiszen ezúttal az ESMTK vár Szakály Attiláékra. Az NB III. Közép csoportjában vitézkedő erzsébetvárosiak eddig a kupában és a bajnokságban is jól teljesítenek, de kérdés, hogy egy hétközi játéknapon mire lesznek képesek egy magasabb osztályú ellenféllel szemben. A papírforma mindenesetre az 1984-ben Magyar Kupát nyerő BFC Siófok győzelmét jósolja.

A negyedik forduló mérkőzéseit október tizenkilencedikén szerdán rendezik. A továbbjutás ezúttal is egy mérkőzésen dől el.

Párosítások:

Nagyatádi FC (megye I.)–Monor (NB III.)

ESMTK (NB III.)–BFC Siófok (NB II.)

MOL Fehérvár FC (NB I.)–Puskás Akadémia FC (NB I.)

Credobus Mosonmagyaróvári TE (NB II.)–Kisvárda Master Good (NB I.)

BTE Felsőzsolca (megye I)–MTK Budapest (NB II.)

Szombathelyi Haladás (NB II.)–Budapest Honvéd (NB I.)

Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II.)–ZTE FC (NB I.)

DEAC (NB III.)–DVSC (NB I.)

Nyíregyháza Spartacus FC (NB II.)–Vasas FC (NB I.)

FC Nagykanizsa (NB III.)–Békéscsaba 1912 Előre (NB II.)

Balatonfüredi FC (NB III.)–Paksi FC (NB I.)

FC Ajka (NB II.)–Újpest FC (NB I.)

Budafoki MTE (NB II.)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II.)

Kecskeméti TE (NB I.)–ETO FC Győr (NB II.)

Nyergesújfalú SE (megye I.)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB I.)

Iváncsa KSE (NB III.)–Ferencvárosi TC (NB I.)