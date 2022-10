A keddi, Vasas SC elleni összecsapás után nem volt sok pihenője a KNRC-nek, de magabiztosan léptek pályára a Vasas Óbuda otthonában. Egyáltalán nem illetődtek meg az ellenféltől, ugyanolyan jó hangulatban játszottak, mint a Békéscsaba ellen. Hosszú labdamenetekkel indult a találkozó, nagyon erős volt a hazaiak blokkja, a másik oldalon pedig sok labdát mentettek meg. Eleinte fej-fej mellett haladtak a csapatok, köszönhető ez annak is, hogy a Vasas sokszor rontott nyitást. Azonban 13–11 után több hiba csúszott a somogyiak játékába, ekkor időt is kért Vincent Lacombe, ez azonban nem törte meg a hazaiak lendületét, fejben összeszedettebbnek tűntek. A végére így a kiélezett kezdés után nem várt, tizenegy egység különbséggel húzta be a Vasas az első játszmát.

A folytatásban a legtöbb helyzetből a pestiek jöttek ki szerencsésebben, de a kaposváriaknak egy nagyobb hátrányt sikerült ledolgozniuk. Ezután egyenlítettek és a vezetést is átvették, majd ismét adok-kapok játszma alakult ki. Vissza tudta szerezni agresszivitását a Kaposvári NRC. 17–17-es állásnál Stamatia Kyparissi okozott ijedt pillanatokat, miután erősen a bal térdét fájlalta, az ő helyére Godó Panni érkezett. Látszódott a vendégek játékán, hogy nincsenek száz százalékosan a pályán és még aggódnak sérült társukért. Ennek ellenére szívvel, lélekkel küzdöttek tovább és ezúttal négy ponttal maradtak le ellenfelüktől.