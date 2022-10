A ZTE FC második csapatának otthonában aratott győzelem után várja a Budaörs elleni szombati bajnokit a Kaposvári Rákóczi FC. Az előző sikerből oroszlánrészt vállalt a két góljával Bíró Dominik, akinek ezek voltak az első találatai a szezon során.

– Sokat jelentett számomra ez a két gól és az önbizalmamnak is jót tett – fogalmazott Bíró Dominik, a Rákóczi játékosa. – Azért dolgozok nap, mint nap, hogy góllal, gólpasszokkal segítsem a csapatot.

Az elmúlt hetekben egy súlyos sérülés miatt nem tudott a csapat segítségére lenni a támadó, akit egy jó felkészülés után a második fordulóban sajnos hordágyon kellett levinni a pályáról. Szeptember közepén jelentkezett újra játékra, de az igazi arcát még csak az előző játéknapon tudta megmutatni.

– Régen éreztem már magam olyan nagyszerű állapotban és formában, mint a felkészülés során – tette hozzá Bíró Dominik. – Sajnos a combhajlítóm megsérült a Veszprém elleni mérkőzés utolsó perceiben, aminek következtében heteket kellett kihagynom. Ezt követően nehéz volt visszatérni a csapatba, főleg úgy, hogy az eredmények sem úgy alakultak, ahogy szerettük volna. A felépülésben rengeteget segített Somlyai Nóra, a klub fizioterapeutája, illetve Balázs Péter erőnléti edző is, akivel az utolsó hetén dolgoztam. Nekik ezúton is köszönöm a rengeteg segítséget! Sokat jelentett számomra, hogy a sérülésem mellett a lelki egészségemmel is foglalkoztak, hiszen ez egy nehéz időszak volt az életemben.

A Kaposvári Rákóczi FC szombaton 13 órakor a Budaörs csapatát fogadja hazai pályán az NB III. Nyugati csoportjának 14. fordulójában. A somogyi zöld-fehérek pedig ezen a találkozón folytatnák azt az utat, amit Zalaegerszegen elkezdtek.

– Bízom benne, hogy hazai közönség előtt is meg tudjuk mutatni azt, hogy miért dolgozunk heti szinten – folytatta Bíró Dominik. – Szeretnénk, ha nemcsak idegenben, hanem hazai pályán is jönnének a győzelmek.

A siker érdekében Rákóczi labdarúgói és a szakmai stábja szerda este egy csapatösszetartásnak is beillő programon vett részt, ugyanis a klub is csatlakozott a Kaposvári VK által szervezett jótékonysági eseményhez, majd együtt szurkolták végig a vízilabdázók UVSE elleni bajnokiját.

– Jól éreztük magunkat az uszodában – mondta Bíró Dominik. – Új volt számunkra ez a sportág, hiszen a legtöbben nem voltunk még vízilabda mérkőzésen. Megtetszett a hangulat így lehet, hogy többször is ellátogatunk majd az uszodába, de a kosárlabda csapat mérkőzéseire is szeretnénk kijárni.

Remélhetőleg a csapatösszetartás, valamint a ZTE FC II. elleni siker megalapozza a Rákóczi újabb győzelmét, amivel a jelenleg hetedik helyen álló zöld-fehérek zárkózhatnának az előttük álló Érdhez.

A BSC a mögöttünk hagyott 13 fordulót követően a tabella 11. helyét foglalja el. A Bekő Balázs irányította gárda az első három fordulóban mindannyiszor hazai pályán fogadta az ellenfeleket, de ez nem sok előnyt jelentett számunkra, hiszen csak a Zsámbék ellen tudták otthon tartani a három pontot, míg Kelen és a Nagykanizsa is elvitte azokat. A negyedik körben várt az első idegenbeli összecsapás a Budaörsre Ajkán, a Veszprém ellen, ekkor a bajnoki címre is esélyes pályaválasztók egy-nullára nyertek. A következő két fordulóban viszont a Teskánd, és az Érd ellen is begyűjtötte mindhárom egységet a BSC, majd a Gyirmót II. ellen szerzett pontot. Ezek miatt is volt meglepetés, hogy a nyolcadik fordulóban kikaptak Móron. A következő négy fordulóban egygólos győzelmek, illetve vereségek váltogatták egymást, míg a legutóbbi játéknapon egy-egyet játszottak otthon a Balatonfüreddel. A Budaörs idegenbeli mutatója az egyik legrosszabb a bajnokságban. Hat mérkőzés során a megszerezhető tizennyolcból csak hat pontot gyűjtöttek: hármat Érden, majd ugyanennyit Teskándon. A BSC eddig 19 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját, a legeredményesebb játékosuk Popov Patrik, aki hat gólnál jár.