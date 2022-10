Az elmúlt szezont záró kilenc fordulójában egyetlen sikert aratott a Szentlőrinc, azt is a Siófok ellen, azzal biztosítva be másodosztályú tagságát. A nyáron elhagyta többek közt az edzője és a házi gólkirálya is a baranyai klubot, ám nagyszerű munkát végeztek a vezetői, hisz a korábbi alsóházi együttesük most hetedik a tabellán. Jeremiás Gergő edző remek csapatot hozott össze, húsz gólnál járnak, melynek felét az új igazolások szerezték. Siófokon eddig egyetlen gólt jegyeznek a nyári érkezők, azt is a belső védő Debreceni. A húszas mezőnyben csak a Credobus Mosonmagyaróvár mondhatja még ezt el magáról, Budafokon és Ajkán is összehoztak már hármat, vagy Dorogon négyet az új igazolások, a rekorder ebben a Pécs és az MTK tizennéggyel!

A lőrinciekre gólérzékenységét jól mutatja, hogy az elő fordulót kivéve mindig betaláltak, tizenkét meccses sorozatban vannak, ennek kellene véget vetniük Hutvágneréknek, ami nem megoldhatatlan feladat. Fontos megjegyezni, hogy ebből a húsz találatból ötöt (!) büntetőből rúgtak. Miután csak tizenhárom forduló telt el, ez finoman szólva soknak tűnik... A Szeged, a DVTK, a Csákvár és Haladás ellen is tizenegyesből kerültek előnybe, a Nyíregyházával szemben pedig azzal egyenlítettek, így ezen az öt bajnokin össze is szorgoskodtak 12 pontot! Kis túlzással minden azon múlik, hogy Polényiék szabálytalankodnak-e a büntetőterületükön belül, vagy sem. Nagyon kell koncentrálniuk, a hajrában pedig különösen, ugyanis meglehetősen sok pontot szerzett a Szentlőrinc az utolsó tíz percben! Az MTK ellen a 80., a Békéscsabával és az óváriakkal szemben 94. és a 84. percben mentettek pontot, Kozármislenyben a 93. percben pedig győztes gólt jegyeztek, miként a Nyíregyháza ellen is a 82. percben. Ha nyolcvanadik percben véget értek volna a lőrinciek találkozói, akkor húsz helyett tizenhárom pont állna a nevük mellett.

A lőrinciek jó passzban vannak, ám hazai pályán azért esélyesebbek a balatoniak, akik vélhetően már ki vannak éhezve egy otthoni sikerre, amire augusztus 22-én, a Szombathelyi Haladás ellen volt utoljára példa! Az MTK elleni idegenbeli döntetlen után, ami talán a játékosok önbizalmának is jót tett, most itt a lehetőség, amit azonban csak úgy tudnak kihasználni, ha Farkasék a korábban látottnál nagyobb hatékonysággal értékesítik a ziccereket! A lőrinciek úgy állnak a hetedik helyen, hogy ugyanannyi gólt kaptak, tizennyolcat, mint a tizenharmadik siófokiak, a szerzett gólok számában van a differencia a két csapat közt.