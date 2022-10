Az Ebola a Cefre ellen csak egy pontot tudott elcsípni, a Zsírokönyértől pedig az újonc, eddig pont nélkül álló Tuticlean rabolt el egy egységet. Mivel a SZLAMB egylete magabiztosan nyert a játéknapon, így átvette a vezetést a bajnokságban. A Matracvarázs csapata is biztosan szerezte meg a három bajnoki pontot, így már az ötödik helyen áll a bajnoki tabellán. A Belo Bt is fölényes győzelmet aratott a soron következő ellenfele felett, ugyanígy alakult a Ferro együttesének mérkőzése a Liberivel szemben. Három ponttal lett gazdagabb a Kórház legénysége, akik kadétokat verték magabiztosan, öt góllal 6–1-re.



Focivilág KUPA eredményei:



Belo BT–QLR PC Bontó 6–1

Gólszerzők: Balogh 2, Kovács, Belovics, Szántó, öngól, illetve Pápai.

A játék minden elemében jobbnak bizonyult az újonc Belo csapata, magabiztosan utasították maguk mögé ellenfelüket. A QLR csak a találkozó elején volt csak egyenlő partner.



Tuticlean–Zsíroskönyér 3–3

Gólszerzők: Rákosa 2, Gazder, illetve Virág 2, Balogh.

A jól játszó Tuticlean alakulata már 2–0-ra is vezetett a mérkőzés első felében, de előnyüket nem tudták megőrizni a sokkal rutinosabb ellenfelükkel szemben, a Zsíroskönyér gárdája így megszerezte az egyik pontot.



Liberi–Ferro FC 0–5

Gólszerzők: Németh 2, Varga, Ferenczi, Sallai.

A megfiatalított Ferro nagy lendülettel vetette magát a küzdelembe, gyors, több helyzetet kialakító játékának köszönhetően nyerte a rangadónak induló összecsapást.



AGKGY Pontrabló FC–SZLAMB 0–6

Gólszerzők: Ágoston 2, Tollas, Keszthelyi, Papp B, Sólyom.

A SZLAMB sokpasszos, sokmozgásos játékával sorra alakította ki helyzeteit, melyből jó párat gólra is váltott. A Pontrablókat a kapusuk védései mentették meg a még nagyobb vereségtől.



Cefre–Ebola 2–2

Gólszerzők: Hortobágyi 2, illetve Pető, Decsi.

Már az első percben vezetést szerzett az Ebola, de sok helyzet kimaradt mindkét oldalon, az ellenfelük még büntetőt is hibázott. A Cefre alakulata nagyot rohamizott és végül pontot tudott rabolni a bajnoki címvédőtől.



Gépész Kadétok–Kórház 1–6

Gólszerzők: Horváth R, ill. Varga 2, Verebélyi 2, Kővári 2.

A találkozó első harmada még kiegyenlített küzdelmet hozott, ezután a Kórház fokozatosan átvette a játék irányítását és magabiztos, ötgólos győzelmet aratott.



VNFSZK–Matracvarázs 2–6

Gólszerzők: Horváth, Wéber, illetve Magyar 2, Bunovácz 2, Kiss, Balogh.

Lendületesen, lehengerlően kezdett a Matracvarázs, már 6–0-ra is vezetett. Ekkor kezdett éledezni a Gépész, de a lendületesen játszó ellenfelét nem tudta megállítani.