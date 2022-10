Győrffy Lili Anna a magyar válogatott tagjaként utazott a nyíltvízi világbajnokságra, a Seychelle-szigetekre. A FINA rendezvényén több, mint ötven ország százötven versenyzője – köztük tizenkét magyar – indult, akik az Indiai-óceánban küzdöttek a világbajnoki címekért. A Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE 15 éves úszója bár csak ebben az évben kóstolt bele a nyíltvízi úszásba, de a szegedi Maty-éren rendezett magyar bajnokságon rögtön berobbant.

– Az edzőmmel tavaly óta gondolkodtunk azon, hogy nyílt vízen is kipróbálom magam – fogalmazott Győrffy Lili Anna. – A tervet ebben az évben valósítottuk meg, mivel eredetileg a Desedában rendezték volna az országos bajnokságot, melyet később áttették a Maty-érre. A felkészülés során viszont szinte végig a Desedában úsztunk az edzőmmel, Lábodi Laurával. Az első edzések még félelmetesek voltam számomra, mivel eléggé irtózom a halaktól és vízi élőlényektől, de ezen gyorsan túltettem magam. Egyre többet úsztunk nyílt vízben, a végére pedig már könnyebben mentek az edzések, de ettől függetlenül az országos bajnokságon nem az volt a cél, hogy benne legyek az első kettőben, csak szerettem volna kiadni magamból a legtöbbet. Jól tájékozódtam, ennek is köszönhető, hogy végül ezüstérmet szereztem.

Győrffy Lili Anna a remek teljesítményének köszönhetően került be a magyar válogatottba, mellyel a FINA nyíltvízi junior világbajnokság előtt két hetet készült a Balatonnál.

– A felkészülés, ahogy vártam elég kemény volt – folytatta Győrffy Lili Anna. – A válogatottnál mindenki kedves és segítőkész volt, én pedig próbáltam mindent beleadni, hogy a világbajnokság is jól sikerüljön.

A kaposvári úszó abszolút újoncként utazott az egzotikus Seychelle-szigetekre, ahol az első versenytávján, öt kilométeren a másik magyar indulót maga mögé utasítva az a hatodik helyen ért célba.

– Meglepett az eredményem – mondta az Adorján sportolója. – Nem igazán ismertem a mezőnyt, csak a medencés idejüket tudtam, ami alapján erős ellenfeleim voltam. A nyílt víz viszont teljesen más, a tájékozódás is fontos szerepet játszik, ebben sokat fejlődtem, így tudtam jó helyezést elérni. Még a világbajnokság előtt az edzőmmel elutaztunk Horvátországba, hogy szokjam a sós vizet. Elsőre furcsa volt, de így a világbajnokságon már nem igazán éreztem a különbséget, bár elméletileg könnyebb sós vízben úszni. Aminek örültem, hogy teljesen átlátszó volt a víz.

Győrffy Lili Anna Rohács Luca, Kaiser Dominik és Kovács-Seres Hunor társaságában a 4x1500 méteres mix váltó tagjaként is vízbe ugrott, a magyar négyes pedig az ötödik helyen zárt.

– Meglepett, hogy a váltóban is szerepet kaptam – fogalmazott Győrffy Lili Anna. – Ez egy remek tapasztalatszerzés volt számomra, hiszen egyáltalán nem úsztam még ebben a számban.

A magyar válogatott végül négy arany- és három bronzéremmel az éremtábla élén zárt, s ezzel sporttörténelmet írt.

– Mindenki keményen készült az edzőtáborban, ami alapján lehetett arra a számítani, hogy jó helyezéseket ér majd el a csapat, emiatt nem is lepett meg, hogy mindenki kiválóan szerepelt – tette hozzá Győrffy Lili Anna. – Boldogok voltunk, hogy sikerült elérnünk ezt az eredményt.

A kaposvári sportoló kérdésünkre elmondta, hogy a szövetségi kapitánnyal egyelőre még nem beszéltek a jövőről, de a világbajnoki szereplés után elismerően nyilatkozott a teljesítményéről.

Győrffy Lili Anna a nyíltvízi világbajnokságot követően nemcsak a medencében, hanem az iskolapadban is próbál helyt állni, hiszen szeptemberben kezdte tanulmányait a Táncsics Mihály Gimnáziumban.

– Nehéz volt a visszatérés, az iskolában is sok a pótolni való, főleg úgy, hogy most kezdtem a gimnáziumot – mondta Győrffy Lili Anna. – Már várom, hogy újra belekezdjek a következő versenyre való felkészülésbe, ami hosszútávúszásban az országos bajnokság lesz.

Kitartó és alázatos a sport iránt

Győrffy Lili Anna a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE mesteredzője, idősebb Kovács László mellett már négy éve Lábodi Laurával készül a versenyekre.

– Lili kitartó, alázatos sportoló, ezek alapján megvan benne az, hogy több világversenyen vegyen részt – mondta az ifjú úszóról edzője, Lábodi Laura. – Szerettem volna már korábban is kipróbáltatni vele a hosszútávúszást, de eddig még túl fiatal volt hozzá, így most jött el ennek az ideje. A magyar bajnokságra a Desedán készültünk, ahol én is vele úsztam, így közben tudtam neki segíteni abban, hogy mire figyeljen oda a tájékozódásban. Az országos bajnokság volt az első nyíltvízi versenye, ahol rögtön felállhatott a dobogó második fokára. Meglepett az eredménye, bár arra számítottam, hogy az első nyolcban benne lesz, illetve ha az elején elmegy az élbollyal, akkor a végén is ott lehet az elején. A világbajnokság viszont már teljesen más volt, ráadásul az volt az első világversenyre, illetve csupán a második nyíltvízi megméretése, amit az is tetézett, hogy még óceánban sem úszott. Ezek alapján meglepetés volt a szereplése, de a közvetítés alapján éreztem, hogy benne van a jó eredmény.