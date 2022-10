Jótékonysági akcióval vette kezdetét a Kaposvári VK szezonbeli első hazai bajnokija. A kezdés előtt húsz perccel ugyanis gumilabdazápor zúdult a Csik Ferenc Versenyuszoda medencéjébe. Az összegyűjtött labdákat a kaposvári óvodásokhoz juttatják majd el a felnőtt csapat játékosai.

A mérkőzés eleje nem ment olyan könnyedén a hazaiaknak, mint a nézőknek a gumilabda-hajítás, ugyanis nem találták fel magukat a kapu előtt a kaposváriak, akik mégis előnybe kerültek egy büntetőnek köszönhetően. Ezt azonban nem tudták megtartani, az újpestiek pedig könnyű gólokat szerezve háromra növelték előnyüket. A második negyedre némileg javult a KVK védekezése, ami pedig ennél is fontosabb a helyzetkihasználása is. Előbb ugyanis Juhász-Szelei Norbert, majd ifjabb Berta József értékesített egy emberelőnyt, így már csak egy gól volt a felek között. Hátul Csoma Kristóf gondoskodott arról, hogy ne legyen nagyobb az újpestiek előnye, ez pedig remek alapként szolált Szatmári Kristóf centergóljához, amivel feljött döntetlenre a hazai egylet. A vezetést viszont nem tudta átvenni a KVK, mivel Garancsy András emberelőnyből, majd Korbán Richárd egy megúszás után újra visszaállította a kétgólos UVSE előnyt. Vindisch Ferencék hiába próbáltak kapaszkodni, a szünetig csak egyet tudtak faragni a hátrányból.

A fordulást követően harapósabbá vált a Kaposvár, amely előbb az OB I.-es mérkőzések rekordját tartó Vindisch Ferenc találatával egalizált, majd Aleksa Petrovski emberelőnyös találatával a találkozó során először előnybe is került. Az újpesti fiatalokat viszont nem törte meg gyorsan bekapott két gól, s a negyed végéig újra felzárkóztak döntetlenre. A döntés így az utolsó felvonásra maradt, amely mindkét oldalon kapusbravúrokkal kezdődött, majd Tamás Kevin emberelőnyös góljával folytatódott, így újra a vendégek érezhették a kezükben a meccset. Ezt érezte Surányi László, a hazaiak mestere is, így gyorsan időt kért. Ez a húzás akárcsak az előző bajnokin, ezúttal is bevált, s Kacper Langiewicz centerből egyenlített, majd a vezetést is centikre volt, hiszen újabb büntetőhöz jutott a KVK, azonban Kósik Soma védte Szatmári Kristóf ötméteresét. A hátralévő másodpercek kaotikusságából már egyik fél sem tudott győztesen kijönni. A döntetlen miatt inkább a hazaiak lehetnek szomorúak, mivel megnyerhették volna a mérkőzést, ha az elején jobban koncentrálnak a védekezésre, illetve az utolsó percekben a támadásokra.

Kaposvári VK–UVSE 11–11 (1–4, 6–4, 3–2, 1–1)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 600 néző. Vezette: Kun Gy., Kovács S.

Kaposvári VK: Csoma – Langiewicz (1), ifj. Berta (2), Pellei F., Szatmári (2), Vindisch (2), Juhász-Szelei (2). Csere: Aranyi, Petrovski (2), Takács J., Horváth Á. Vezetőedző: Surányi László.

UVSE: Kósik – Korényi, Korbán (3), Korbács (1), Eppel, Bencz (1), Szentesi (2). Csere: Tőzsér, Seeler, Garancsy (3), Hegedűs Cs., Barics, Tamás K (1). Vezetőedző: Vincze Balázs.

Gól emberelőnyből: 13/6, illetve 8/4.

Gól ötméteresből: 2/1, illetve 1/1.

Kipontozódott: Korbács (18. p.), Bencz (28. p.).