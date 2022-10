Izgalmas napokat hagyott maga mögött a felnőtt női NB I.-ben szereplő NEKA tizennyolc éves kézilabdázója, Varga Emília. A balátlövő előbb a Békéscsaba elleni kilencgólos produkciójával verekedte be magát a forduló csapatába, majd a Győri ETO ellen is pályára lépett, hogy körülbelül fél nappal a mérkőzés lefújása után már emeltszintű angolt érettségi vizsgát írjon.

Meglepetést okozott a májusi feljutással a Nemzeti Kézilabda Akadémia nagyrészt utánpótláskorú játékosok alkotta felnőtt női csapata, amely az NB I/B második helyét megcsípve lépett fel az élvonalba néhány hónappal ezelőtt. A sikerben kulcsszerepet játszott a tizennyolc éves Varga Emília, aki az őszi szezonban is alapembere az együttesnek. A balatonbogláriak a múlt hét végén a Békéscsaba ellen megszerezték az első győzelmüket, amiből az említett fiatal remek játékkal, kilenc góllal vette ki a részét, teljesítményével pedig a forduló csapatába is beválasztották.

– Úgy indultunk neki a szezonnak, hogy élvezzük minden percét, hiszen már a feljutás is óriási dolog volt ezzel a fiatal kerettel – mondta Varga Emília az Utánpótlássport.hu oldalán. – Felkészítettük magunkat arra, hogy az előzőhöz képest ebben az évadban több csalódás ér majd minket. Az első három fordulóban rendkívül szoros meccseken kaptunk ki, így talán mondhatom, érett a siker. A Békéscsaba ellen minden a helyére került, a hazai pálya sokat segített és a játék is jól ment. Minden mérkőzésnek úgy állok neki, hogy száz százalékban segíteni tudjam a csapatot, nem csak a gólokkal, hanem a védekezés, a játékszervezés és az asszisztok terén is. A találkozó valószínűleg örök emlék marad, az pedig, hogy a hétvége legjobbjai közé is bekerültem, csak hab a tortán. A legnagyobb érdem az együttesé, mindenki hozzátette a magáét.

Az ünneplésre azonban nem jutott sok idő, hiszen pár nappal később már a Győri ETO ellen volt jelenésük a fiataloknak. Bár az idegenbeli találkozón nem sikerült meglepetést okozniuk, a balátlövőnek különleges pillanatként marad meg a bajnoki.

– Győri vagyok, ott is élek lassan tizennégy éve – folytatta a tizennyolc éves sportoló. – A városban kezdtem el kézilabdázni és persze a felnőttek meccsére is kijártam, a helyszínen szurkoltam nekik, példaképekként tekintek rájuk. Emiatt még nagyobb élmény volt a találkozó, a vereség ellenére is. Világklasszisokról beszélünk, így fontos tapasztalatokat gyűjtöttünk be. A mérkőzés után már arra koncentráltam, hogy a buszon minél hamarabb elaludjak és tudjak pihenni, hiszen másnap hajnalban már Kaposvár felé vettem az irányt, ugyanis az emelt angol érettségi írásbelijén is teljesítenem kellett. Nem volt könnyű fejben és fizikailag sem, de szerencsére jól sikerült a vizsga. Érzem a fáradtságot, de nem szabad megállni, hiszen bajnoki és válogatott összetartás is vár rám, bőven van mire fókuszálni. Ez az NB I.-es idény tanulóév számunkra, ám a bennmaradás is cél, hiszen akkor a következő évadban is a legmagasabb szinten bizonyíthatnánk.