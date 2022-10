– Horvátországot jól ismerem, nagyon szeretem, de eddig csak a tengerparti városaiban jártam a családommal - kezdte beszámolóját Zsófi. – Izgatottan vártam a versenyt, hiszen a quadcross véleményem szerint a quadsport stílusok „királykategóriája”. Kicsit olyan, mint az autósportokban Formula 1. A horvát versenyhétvégén, több mint ötven induló állt rajthoz, cross motorosok és quadosok egyaránt. A versenyzők Horvátországból, Szerbiából, Szlovéniából és Bulgáriából, érkeztek. Hazánkat még két társammal – Ocskó Barnabással és Karsai Leventével – képviseltük. A versenyt megelőzően gyalog jártam be a pályát, meg is lepett olykor a szűk nyomvonal. Talán ezért is, de igazi kihívás volt ezen a pályán versenyezni. A vonalvezetése, az ugrók és az „asztalok” is nagyon tetszettek.