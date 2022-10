Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság – a 10 forduló párosítása

Vasárnap 15 óra

Kadarkút KSK–Marcali VFC



A hazaiaknak eddig nem úgy ment a bajnokságban, ahogy azt vélhetően eltervezték, igaz több tényező is hátráltatja őket. Hét forduló alatt mindössze háromszor győztek, így kilenc ponttal a tizenegyedik helyen álltak a forduló előtt. Ellenfelük, a Bőzsöny János mester vezette Marcali VFC viszont bombaformában volt az utóbbi meccseken; legyőzték a Balatonlelle SE-t, a Nagybajomi AC-t, a Balatonkeresztúr SK-t és legutóbb a Kaposfüred SC-t is. Bradics Tamásék vezetik a bajnokságot és önbizalomtól duzzadva várhatják az idegenbeli fellépésüket.



Vasárnap 15 óra

Kaposfüred SC–Juta SE



A házigazda, újonccsapat kiválóan kezdte a pontvadászatot, hiszen még a táblázat élén is álltak Pál Gábor tanítványai, aztán jött három vereség és egy döntetlen is. De még ennek ellenére is megsüvegelendő a teljesítményünk, hiszen egy osztállyal feljebb is meghatározó egylet lett a Kaposfüred. A Juta a tizedik helyről várhatja az összecsapást, Tóth Norbert csapata mindig szervezett futballt mutat be, s minden riválisának megnehezíti a dolgát. Valószínűleg ezúttal is nagyon nehéz dolga lesz a vendéglátónak, ha semlegesíteni akarja a jutaiak játékát.



Vasárnap 15 óra

Balatonkeresztúr SK–Toponár SE



A tópartiak három vereséggel és egy döntetlennel kezdték a 2022/2023-as kiírást, aztán legyőzték a Kadarkút KSK és a Juta SE alakulatát is, Csurgón pedig döntetlent játszottak. Aktuális ellenfelük, a Toponár SE a nyolcadik pozícióból várhatja a találkozót. Ha meg kellene tippelni a meccs kimenetelét, akkor a hazai pálya előnye miatt a Keszei Ferenc társulata felé billenne a mérleg nyelve, de ha jó napot fognak ki a vendége támadói, akkor bárki ellen felvehetik a versenyt.

Fotós: Lang Róbert





Vasárnap 15 óra

Nagybajomi AC–Segesdi SE



A Nagybajom az élmezőnyhöz tartozik, míg ellenfele a még nyeretlen, Segesden szinte a nulláról kellett új csapatot építenie Nagy Attilának, ami nem egyszerű. Az előző fordulóban egészen az 58. percig vezettek a Balatonlelle ellen, ami már egyértelműen a fejlődés jele. Igaz a végén a bajnok alaposan megszórta őket.



Vasárnap 15 óra

Balatonlelle SE–Öreglaki Medosz SE



A bajnok bukdácsol a bajnokságban: öt győzelem mellett, már két-két döntetlen, illetve vereség áll a nevük mellett. Ezúttal az az újonc Öreglaki Medosz SE látogat hozzájuk, mely az előző fordulóban megszerezte első győzelmét, ráadásul a Balatoni Vasas SE-t verték meg.



Vasárnap 15 óra

Balatoni Vasas SE–Nagyatádi FC



Az eddig látottak alapján a Nagyatádi FC a bajnoki cím legfőbb várománya; Papp Zoltán vezetőedző egylete még veretlen, sőt gólt sem kapott és az atádiak szerezték a legtöbb találatot a pontvadászatban úgy, hogy csak hat meccset játszottak. Az összecsapás egyértelmű esélyese a házigazda, mely nem veheti félvállról a Balatoni Vasas SE-t, mert Vida Andrásék már többször bizonyították, bárkivel fel tudják venni a versenyt.



Vasárnap 15 óra

Tabi VSC–Somogysárd SE



Ladiszlai Krisztán alakulata a kiírás meglepetéscsapata, már négy győzelmet számlálnak Tábori Tamásék, s olyan „skalpokat” gyűjtöttek már be, mint a Kadarkút vagy éppen a Juta. Azaz nagyon oda kell figyelnie a Somogysárdnak, ha pont(okkal) akar távozni Tabról.



Mesterlövészek

A góllövőlista élcsoportja: 1. Bradics Tamás (Marcali VFC) 9 gól, 2. Decsi Richárd (Toponár SE) 8 gól, 3. Baranyai Dániel (Somogysárd SE), Dekanics Márk (Nagyatádi FC), Horváth Péter (Nagyatádi FC), Laki-Molnár Olivér (Marcali VFC) és Tábori Tamás (Tabi VSC) 6-6 gól, 8. Horváth Milán (Balatonkeresztúr SK) és Virágh Krisztián (Öreglaki Medosz SE) 5-5 gól.



Megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság – a 10 forduló párosítása

Vasárnap, 15 óra: Balatonszabadi–Dél-Balaton FC, Kiskorpád SE–Karád SC, Kéthelyi SE–Buzsák KSE, FC Barcs–Balatonföldvári SE, 1926 PSE Fonyód–Böhönye KSE, Kaposmérő SE–Balatonberényi KSE, Mezőcsokonya SE–Somogyjád SZSE, Lengyeltóti VSE–Kaposfői Kiske.



Mesterlövészek

A góllövőlista élcsoportja: 1. Kuti Richárd (Mezőcsokonya SE) 23 gól, 2. Farkas Tamás (Böhönye KSE), Tompa István (FC Barcs) 11-11 gól, Kuti Krisztián (Mezőcsokonya SE) 10 gól, 5. Banicz Benjamin (FC Barcs), Varga Donár (1926 PSE Fonyód), Zalivadnij Patrik (Kaposmérő SE) 7-7 gól.



Megyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság – a 8. forduló párosítása

A komplett hetedik fordulót elhalasztották november 20-ára, így jövő vasárnap, azaz október 22-én folytatódik a harmadosztály.

Vasárnap (október 22., 14.30 óra): Koppányvölgye FC–Szabási SE, Inke Villtek SE–Balatonszárszó NKSE, Kapostáj Zimány SE–Osztopán SE, Csokonyavisontai KSE–Berzence SE, Zamárdi Petőfi SE–Somogyvár KÖSE.



Megyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság Északi csoport

A 8. forduló párosítása. Vasárnap, 15 óra: Ádándi KSE–Somogybabod SE, Kapolyi SE–Mernye KSE, Andocs KSE–Balatonendrédi Haladás FC, Visz Dél-Balaton FC–BBSC Balatonboglár, Balatponújlaki SE–Kötcse SE.



Megyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság Déli csoport

A 8. forduló párosítása. Vasárnap, 15 óra: Ötvöskónyi KSE–Homokszentgyörgyi SE, Somogyszili SE–Iharosberény SE, Kaposújlaki SE–Mike FC, Gyékényes SE–Lábodi Medosz SE, Somogyszobi VSE–Csököly ÖSE, Mezőcsokonya SE–Bodrog SC.