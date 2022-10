A NEKA legutóbbi, Praktiker–Vác elleni hazai veresége után Bohus Beáta vezetőedző arról beszélt, hogy nem tudja, hogy kell számolni; három, kettő, egy gólos bosszantó vereségek után mi következik, négy, vagy végre nyernek? Az utóbbi, győztek ráadásul magabiztosan! A lila–fehérek az egész találkozón mindössze egyszer vezettek, a huszonkettedik percben (8–9), ezt leszámítva csak futottak az eredmény után.

A félidei ikszet követően a második játékrész elejét nagyon megnyomták az akadémisták, Csíkos, Szabó, Varga találata után jött Szabó kiállítása, ám Vámosi elrontotta az utóbbi mellé járó hetest, míg a másik oldalon Borbély kiállítása után Varga nem az övét (16–12). A négygólos előny egy olyan találkozón, melyen addig egy volt a legnagyobb különbség már megnyugtatónak és ami ennél is fontosabb, elegendőnek bizonyult. A csabaiak a harmincnyolcadik percben még bejöttek kettőre (17–15), ám ezen az estén ez volt a maximum tőlük, pedig a bogláriak a harminchetedik percben sérülés miatt elvesztették Csíkost, ám ez sem akasztotta meg a lendületüket.

Nagyon jó volt a balatoni védekezés, huszonegy gólon tartották ellenfelüket, ami szezoncsúcs, hisz a Praktiker–Váctól 30, a Siófoktól 28, az Érdtől 31 gólt kaptak. Különösen a második félidőben kapott kilenccel lehetnek elégedettek, még akkor is, ha az utolsó másfél percet 2–0-ra hozták a vendégek, ami nem osztott, nem szorzott. A sikerhez Zaj hat, Wéninger pedig négy védéssel járult hozzá.

Támadásban az első félidőben Szabó Anna és Varga Emília vitték a prímet három–három találattal, utóbbi ebből kettőt hetesből ért el. A másodikban újfent Varga Emília volt, aki remekelt, hatot lőtt, négyet büntetőből, de az akcióból hármat szerző Uhrint is ki kell emelni. A szünetet követően heten is betudták venni a csabai kaput, a másik oldalon viszont huszonnyolc és fél percen át csak Gyimesi és Lanistanin volt eredményes, majd a legvégén jött Vámosi duplája.

Remek siker volt, fizikálisan is felvették a versenyt a balatoniak a viharsarkiakkal és remek tempóban is játszottak, ráadásul a korábbi találkozókkal ellentétben ezúttal kevesebbet is hibáztak, mint ellenfelük!

Bohus Beáta (NEKA): – A második félidőben egy új, korábban még nem gyakorolt védekezési formációt alkalmaztunk, úgy gondolom, ez volt a győzelem kulcsa. Nagyon sokan extra teljesítményt nyújtottak, de most Varga Emília volt a csapat vezére és esze, hiszen támadásban és védekezésben egyaránt remekelt.

Papp Bálint (EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE): – A vártaknak megfelelően szorosan alakult az első félidő, fej-fej mellett haladtak a csapatok. A második játékrész elején buta kiállításokat kaptunk, pontatlanságot követtünk el, emiatt nagy előnyre tettek szert a hazaiak. A hátralévő időben szétesett a játékunk, nem volt vezérünk a pályán, és a kapuból sem érkezett annyi segítség, mint a másik oldalon.

K&H női kézilabda liga – 4. forduló

NEKA – EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 26–21 (12–12)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 250 néző. Vezette: Hargitai Gábor, Markó Gábor István

NEKA: Zaj – Gém 2, Kovalcsik, Csíkos 2, Juhász K., Varga E. 9 (6), Szabó A. 4. Csere: Wéninger (kapus), Szabó L . 1, Ferenczy 2, Uhrin 4, Kellermann 1, Csata, Zsembery, Horváth P. 1. Vezetőedző: Bohus Beáta.

EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE: Razum – Andróczki 2, Lanistanin 7, Bucsi 2, Mayer Sz. 1, Gyimesi 2, Kukely K. Csere: Szabó D. (kapus), Giricz L. 1, Termány 2, Török F., Horváth G., Vámosi 4 (2), Borbély M. Vezetőedző: Papp Bálint.

Kiállítások: 6 (2) perc, illetve 12 (6) perc.

Hétméteresek: 6/6 (2/2), illetve 5/4 (4/4).