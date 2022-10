Ellentétes után jár be tavasszal a BFC Siófok és a PMFC, előbbi ötödikként zárta a legutóbbi bajnokságot, míg utóbbi tizenegyedikként, ám erre a szezonra fordult a kocka. A pécsiek kilenc forduló után veretlenül másodikok, míg a balatoniak "csak" tizenharmadikak, most épp négymeccses nyeretlenségi szériában vannak. Mindkét klubnál nagy volt a jövés–menés, szerződtetettek egy tucat játékost a nyáron, ám, mint az eredményből is látszik, a baranyaiaknak sikerült jobban az átigazolási időszak: az összes bajnoki góljukat például egy-egy új szerzemény szerezte Tóth-Gábor, Harsányi és Kesztyűs személyében. Még az is belefért, hogy egyik támadójukat, a nyáron igazolt Makrait azonnal kölcsön is adják Siófokra.

A pécsi "filozófia" – nem véletlenül – nagyon hasonló a balatonihoz, mindkét klubnál a fiatalok játékát helyezik előtérbe. A legutóbbi fordulóban a balatoniak kezdőjének átlagéletkora 24 év volt Ajkán, a pécsieké a Haladás ellen pedig 24,5. A baranyai támadónégyes – Harsányi, Kocsis, Nikitscher, Tóth-Gábor – átlagéletkora 22,3 év. A találatokra visszatérve, a Siófok kilenc forduló alatt nyolcat jegyez, új érkező nincs a gólszerzők közt. Ennél a nyolcnál kevesebb csak a Budafok, Dorog, Haladás triónak van....

A csapatépítés az új trénerrel, Weitner Ádámmal remekül sikerült, a negyven esztendős szakember rövid idő alatt stabil, fegyelmezett együttest alakított ki, mely a legkevesebb gólt kapta, kilenc bajnokin hatot. Ez pontosan a fele annak, amennyit Domján edző tanítványai szedtek be, akik a legutóbb Ajkán hiába vezettek, egy bedobás és egy szöglet után könnyedén fordítottak a más ritmusban játszó, koncentráltabb házigazdák. Az ajkai a győrihez hasonló kilencven perc volt, annyi különbséggel, hogy a vezetésünk után nem négy, hanem csak három gólt kaptak. A kisalföldi vereség után négy nappal azonban remekül teljesítettek a Haladás ellen és hátrányból nyertek, remélhetőleg most is valami hasonlóval rukkolnak elő az eltiltás miatt hiányzó, a fiatal szabályba "beleillő" Mayer nélküli piros–feketék ellen. További reménysugár, hogy hazai pályán nehéz legyőzni Krauszékat, a Révész utcában hat veretlen bajnokinál járnak, utoljára májusban kaptak ki a Haladástól.