Nem megy rosszul Szlovéniában a balatoni párosnak. Tavaly a negyedik, most pedig az abszolút ötödik helyen zárta ezt az időjárásnak köszönhetően rendkívül sok erőfeszítést kívánó viadalt. Egy belvárosi szakasszal indítottak, amely után hetedikként várták a másnapi folytatást, azon pedig végig lógott az eső lába, de ekkor még megúszták csapadék nélkül.

– Az egyik körben helytelen információk miatt nem jól gumiztunk, így vizes abronccsal mentünk ki a már felszáradt területre, ami miatt nem sikerült jó időket teljesíteni, de mindezt később kompenzáltuk, így maradtunk a hetedikek – mondta Gyarmati Ariel.

A harmadik nap hozta el számukra az igazi kihívást, köszönhetően az esőnek, amely addig elkerülte őket.

– Olyan volt, mintha monszunesőben autóztunk volna az első körben, ami egy túlélőversenyre hasonlított. Az ablaktörlő nem bírta a csapadékmennyiséget, folyamatosan párásodtunk, nem láttunk semmit, mintha szaunában ültünk volna, érzésre teljesítettük a szakaszokat – elevenítette fel a történteket Gyarmati Ariel.

– Küzdelem volt az elemekkel, egy páramentesítő spray életmentő lett volna, de senki nem készült ilyennel, erre nem lehetett számítani – tette hozzá a navigátor, Kocsis György.

A második körre elállt az eső, hol száraz, hol nedves pályán kellett autózniuk. A biztonság kedvéért vizes gumikon maradtak, ami remek döntésnek bizonyult, ugyanis akik a szárazat választották, azok többet hibáztak.

– Amikor tiszták voltak a körülmények, meg voltunk elégedve a teljesítményünkkel, a biztonság mellett a tempót is tudtuk tartani – mondta Gyarmati Ariel.

Ez utóbbi nem is volt rossz, hisz a futam végére feljöttek abszolút ötödiknek és megnyerték a Mitropa Rally Clubot és a 10-es géposztályt.

– A végén ismét be tudtuk bizonyítani, mire is vagyunk képesek ezzel a Mitsubishivel. Megnyertük a saját értékelésünket, miközben az autó is karcmentesen, technikai probléma nélkül zárt – értékelt Kocsis György, aki szerint idén még több versenyen terveznek rajthoz állni, ám még keresik ehhez a lehetőségeket.



