A hagyományoknak megfelelően Adorján József mellszobrának megkoszorúzásával adóztak az egykori kiváló sportoló, úszóedző és sportvezető emlékének a résztvevők. A megemlékezést követően Ift Miklós, a megyei búvárszövetség elnökének, az Adorján SE elnökségi tagjának szavai nyitották meg a több mint négy évtizedes múlta visszatekintő versenyt, amelyre a régió klubja mellett Komáromból és Dunaújvárosból is érkeztek úszók.

– Immár negyvenegyedik alkalommal szerveztük meg az emlékversenyt, hagyományosan október végén – mondta Ift Miklós. – A célunk, hogy az éves felkészülés során végzett munkát megmérjék az edzők és a sportolók. Mindig nagy érdeklődés kíséri a versenyt, hiszen azok az eredmények, amik itt születnek nemzetközi szinten is hitelesítettek.

A nyolc korcsoport számára tizenhat számban meghirdetett emlékversenyen a sportolók közel ötszáz alkalommal ugrottak a Csik Ferenc Versenyuszoda tízpályás medencéjébe. Az pedig külön kiemelendő, hogy a szervezők a névadó mellett, Adu bácsi tanítványáról, Ketskés K. Endréről sem feledkeztek meg, hiszen a C korcsoport (2009-ben és 2010-ben születettek) 100 méteres mellúszó száma az egykori kiváló edző nevét viselte, s így munkássága előtt tisztelgett.

– A hagyomány és az összetartás fontos az egyesület életében és mindig szívesen emlékezünk meg névadónkról, volt edzőmről, Adorján Józsefről – emelte ki idősebb Kovács László, az 1. MCM-Diamant Adorján SE mesteredzője. – A szülők is rengeteget segítenek a verseny lebonyolításában, amely során a felkészülésen elvégzett munkát tudjuk ellenőrizni: hol tartanak a sportolók, miben kell fejlődni, hogyan kell továbblépni, min kell változtatni az edzések során. A rövidpályás országos bajnokságra készülünk, így a három hét múlva megrendezésre kerülő versenyünket nem ötven, hanem huszonöt méteres medencében tartjuk.

A 41. Adorján József emlékversenyen tizennyolc egyesület közel kétszáz ugrott medencébe. Megyénket a rendező 1.MCM-Diamant Adorján SE sportolói mellett a Csurgó USE, a Kaposvári Úszó SE, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, a Marcali ÚSE, Nagyatádi UTE, a NivoMed Egyesület fiataljai képviselték.

– Ez egy edzőverseny volt számomra, melyre nem tűztem ki nagy célokat, csak annyit, hogy az időszaknak megfelelő időket teljesítsem – fogalmazott Vince Marcell, az 1. MCM-Diamant Adorján SE úszója. – Az év végi versenyeken szeretnék majd sokat javítani az időeredményeimen.

– Jól halad a felkészülésem, így a célom az volt, hogy jó időket ússzak – mondta Szabó Albert Zétény, az 1. MCM-Diamant Adorján SE úszója. – Az év végén az országos bajnokságon is szeretnék rajthoz állni a fő számomban, száz gyorson, ahol egy perc közeli időt várok magamtól.

Adorján József (1894-1976)

Élő példája volt a sokoldalú „alround” sportembernek, amilyet a görögök még a klasszikus korban megálmodtak. „Adu bácsi” a tízes évek derekán az Adriai tenger partjáról került Kaposvárra és egy-két évtizeddel később már senki sem hitte el, hogy nem somogyi szülött. Neve gyorsan eggyé forrt a megyével, annak sportjával. Nagyszerű úszóként vált ismertté, az egykor forradalminak számító krall technikát ő honosította meg a megyeszékhelyen. Az úszáson kívül számos sportágban jeleskedett. Nagyszerűen vízilabdázott, védte a magyar amatőr labdarúgó-válogatott kapuját, több futószámban nyert területi bajnokságot. Volt kerületi sakk- és kardvívó versenyek nyertese, utóbbiban Kaposvár bajnoka. Később mint edző is letette névjegyét. Edzője lett a Rákóczi SC futó atlétáinak, majd a Turul SE

birkózóinak, ahol Szegfi László volt az olimpiát megjárt ügyeletes sztár. A körzet egyik legjelesebb labdarúgó játékvezetőjeként is tisztelet övezte. Legfényesebb sikerei azonban az uszodához kötötték. A kisgyermek, későbbi olimpiai bajnok Csik Ferenc első tanítómestere. A Berlinben bronzérmet és a Londonban ezüstérmet nyert Lengyel Árpád úszónak, illetve Győrfí Endre vízilabdázónak is ő indította el a pályafutását és nevelője volt Németh Sándornak, az 1948-as ötkarikás játékokat megjárt örökös magyar úszóbajnoknak is. 1976-ban bekövetkezett haláláig százával nevelte az úszópalántákat Kaposváron.

A somogyi egyesületek dobogósai:

50 m gyors, férfi, E korcsoport: 1. Tóth Medárd (Adorján). G: 1. Nagy Adrián (KÚSE), 2. Dékány Zalán (Adorján). H: 1. Sáfrán Péter (KÚSE). Nők, W: 1. Halmai Petra (KASI), 2. Kovács Nóra (KASI), 3. Szántó Réka (KASI). E: 2. Nagy Csenge (KASI). G: 3. Dékány Elza (Adorján). H: 1. Nagy Réka Jázmin (Nagyatád).

100 m gyors, férfi B: 1. Vince Marcell (Adorján), 2. Kovencz Áron (Adorján). C: 1. Fehér Erik (Adorján). D: 1. Szabó Albert Zétény (Adorján), 2. Varga Bence (Adorján). W: 2. Begovácz Péter (Adorján). Nők, B: 1. Detrich Luca (Marcali), 3. Tiszperger Júlia (KASI). C: 2. Juhász Anna (Adorján), 3. Antalicz Anna (Adorján). D: 1. Cseri Lily Éva (KASI), 2. Bátori Csilla (KASI).

200 m pillangó, nők, A: 1. Halmai Petra (KASI). C: 2. Balogh Zoé (Csurgó). D: 1. Bátori Csilla (KASI).

50 m mell, férfi W: 2. Patakfalvi Áron (KASI). E: 1. Begovácz Péter (Adorján), 2. Tóth Medárd (Adorján), 3. Antalicz Botond (Adorján). F: 1. Csordás Péter (KÚSE), 3. György Máté (KÚSE). G: 1. Nagy Adrián (KÚSE). Nők, W: 1. Halmai Blanka (KASI), 2. Detrich Luca (Marcali), 3. Kovács Nóra (KASI). E: 3. Nagy Csenge (KASI). H: 1. Nagy Réka Jázmin (Nagyatád).

100 m mell, férfi, B: 1. Patakfalvi Áron (KASI), 2. Kovencz Áron (Adorján), 3. Csiszár Ákos (KASI). C: a Ketskés K. Endre emlékszám nyertese: Karnis Kende (Adorján), 2. Berend András (Nagyatád). D: 3. Begovácz Dániel (Adorján). Nők, A: 1. Halmai Petra (KASI), 3. Halmai Blanka (KASI). B: 1. Detrich Luca (Marcali), 2. Pásztó Kíra Kármen (KASI). C: a Ketskés K. Endre emlékszám nyertese: László Florina (Dombóvár), 2. Antalicz Anna (Adorján). D: 1. Cseri Lily Éva (KASI), 3. Angyal Csenge (Adorján).

50 m hát, férfi E: 1. Balogh Botond (Csurgó). F: 1. Hajnal Péter Barna (Adorján), 3. György Máté (KÚSE). G: 2. Nagy Adrián (KÚSE). H: 1. Sáfrán Péter (KÚSE). Nők, W: 2. Szántó Réka (KASI), 3. Kovács Nóra (KASI).

100 m hát, férfi B: 1. Vince Marcell (Adorján), 3. Csiszár Ákos (KASI). D: 1. Szabó Albert Zétény (Adorján), 2. Varga Bence (Adorján). W: 1. Tóth Medárd (Adorján). Nők, A: 2. Halmai Petra (KASI), 3. Kardos Eszter (KASI). B: 2. Detrich Luca (Marcali), 3. Tiszperger Júlia (KASI). C: 1. Juhász Anna (Adorján). D: 1. Bátori Csilla (KASI), 2. Cseri Lily Éva (KASI), 3. Erdélyi Emília (KASI).

200 m gyors, férfi B: 2. Vince Marcell (Adorján), 3. Kovencz Áron (Adorján). C: 2. Fehér Erik (Adorján). D: 1. Szabó Albert Zétény (Adorján), 2. Varga Bence (Adorján). E: 2. Antalicz Botond (Adorján). W: 2. György Máté (KÚSE). Nők, A: 2. Szántó Réka (KASI), 3. Kovács Nóra (KASI). B: 1. Tiszperger Júlia (KASI). C: 1. Antalicz Anna (Adorján), 2. Juhász Anna (Adorján). D: 1. Cseri Lily Éva (KASI), 3. Erdélyi Emília (KASI). E: 2. Nagy Csenge (KASI), 3. Galambos Dorka Luca (KÚSE).