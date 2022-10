Újra egy nemzeti bajnokságban szereplő csapatot fogadhatott a Nagyatádi FC, amely a MOL Magyar Kupa negyedik körében az egy osztállyal feljebb szereplő Monort látta vendégül a Mudin Imre Sportcentrumban. A kellemes őszi napsütésben szinte teljesen megteltek a stadion lelátói, sokan voltak kíváncsiak a kupában eddig menetelő nagyatádi labdarúgókra. Az egy osztállyal feljebb pallérozódó vendégek azonban rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, próbálták minél előbb feltörni a hazai védelmet, amely bő negyed óráig még helyzetig sem engedte a Monort. A tizenhetedik percben azonban Farkas Ádámnak készítették le lövésre a labdát, aki egy átlövéssel megszerezte a vezetést a monoriaknak.

A vezetés után átadta a területet a Monor, a nagyatádiak próbálták ezt kihasználni, számos ígéretes támadást vezettek, de ezek nem okoztak kellő zavart a vendégek védelmében. A másik oldalon a gyors monori kontrák viszont igen, ráadásul még a szünet előtt megduplázták előnyüket a vendégek: Haragos Viktor kapott egy indítást, belépett a tizenhatoson belülre, majd kilőtte a jobb alsót. Egy perc múlva akár kényelmesebb is lehetett volna az előny: a tizenhatos vonaláról Puskás Norbert a bal felső sarkot vette célba, lövése azonban kivágódott a bal oldali és a felső kapufa találkozásáról.

A második félidőre kettőt is cserélt Papp Zoltán, a nagyatádiak mestere, amitől egy kicsit támadóbbá vált rinyamenti alakulat, az első ordító helyzet azonban a vendégek előtt adódott: Hulicsár Máté megpattanó lövését nagy bravúrral tolta ki a bal alsóból Beke Bence. A folytatásban egyre bátrabban és nagyobb erőket megmozgatva játszottak a hazaiak, azonban a monori ritmusváltásokkal meggyűlt a bajuk. Az utolsó fél órába lépve már egyértelműen a nagyatádiak irányították a meccset, bár mind a két csapat játékosain látszott a fáradtság, így alábbhagyott a kezdeti remek iram. Ez a nagyatádiaknak kedvezett, akik egyre közelebb álltak a szépítéshez. Bozsó Antal kapus azonban előbb Koósz Ádám, majd Dekanics Márk közeli fejesénél is óriási bravúrral védett, sőt még utóbbi átlövését is kitornázta a bal alsóból.

A mérkőzés ezen periódusában sokat tett a gólért a Nagyatád, ami talán adott volna egy új lendület a hazaiaknak, akik az utolsó erejükkel még a hosszabbításért is mehettek volna előre. Ehhez kellett volna némi szerencse, amiért bár tettek a somogyiak, de az elkerülte őket. A vendégeket viszont nem, hiszen az utolsó pillanatokban csereként pályára lépő Végh Roland az első labdaérintéséből bevette a nagyatádiak kapuját, ezzel pedig végképp lezárta a továbbjutás kérdését. Az eddig nagyszerűen menetelő nagyatádiak sorozata pedig ezzel ért véget, de Papp Zoltán tanítványainak nem kell sokat keseregniük, hiszen a bajnokságban még szép sikereket arathatnak.

Nagyatádi FC (megye I.)–Monor (NB III. Közép csoport) 0–3 (0–2)

Nagyatád, 500 néző. V.: Móri T. (Horváth Z., Bertalan D.).

Nagyatádi FC: Beke B. – Fazekas Á. (Juhász D., a szünetben), Horváth F., Pákai (Patak, a 82. percben), Koósz, Kovács K. – Jerkovic (Csikós, a 82. percben), Dekanics, Vrban (Galamb, a szünetben), Horváth P. – Nikolic V. (Basics, a 68. percben). Vezetőedző: Papp Zoltán.

Monor: Bozsó – Juhász Zs., Olasz, Mlinárcsik – Szabó Zs. (Urbin, a 61. percben), Kovács D., Papp R., Puskás N. (Kocsis K., a 61. percben) – Farkas Á. (Agóts, a 74. percben) – Haragos (Végh R., a 91. percben), Hulicsár (Rácz, a 74. percben). Vezetőedző: Kurucsai Milán.

Gólszerzők: Farkas Á. (a 17. percben), Haragos (a 35. percben), Végh R (a 92. percben).

Sárga lap: Galamb (a 64. percben), illetve Kovács D. (a 69. percben), Kocsis K. (a 78. percben).