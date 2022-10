Véget ért a balatoniak hazai veretlensége, a Gyirmóté viszont folytatódott, a siófoki volt a nyolcadik idegenbeli bajnoki, amin nem buktak, ebből ez már a negyedik sikerük egymás után. Közel voltak pedig Krauszék a sikerhez, hisz míg a kisalföldieknek egyetlen helyzetük volt, amit ki is használtak, addig nekik négy, melyből az elsőt rögtön gólra is váltottak. Varga bal oldali beadását bólintotta öt méterről Nahirnij mellett a bal felsőbe Balogh (14.p.), aki egymás után harmadik Gyirmót elleni, Révész utcai bajnokiján szerzett gólt. Ebben a szezonban a második volt a saját nevelésű labdarúgótól, nagy kár, hogy a fiatal bal oldali védőt, Nahirnijt ezek után már nem igazán sikerült zavarba hoznia. A folytatásban Hajdú ügyetlenségét kihasználva Farkas vihette a labdát Rusákra, ám addig várt, míg a vendégek védője beérte és szögletre mentett (21.p.). Két perc múlva ennél is nagyobbat hibázott, Nyári beadása után a tizenhatos vonalán átvette a labdát, a kifutó Rusák már nem ért oda, ám a kiszolgáltatott hálóőr felett a kapu fölé emelt (23.p.). Nem túlzás, hárommal vezethettek volna házigazdák a komótosan játszó ellenfelükkel szemben. Ekkor jött Pethő sérülése, ami alapjában változtatott meg mindent. Egyrészt a helyette beálló Simon kétszer is eredményes tudott lenni, másrészt az ápolási szünet alatt kizökkentek a meccsből Varjasék, akik egy percen belül gólt kaptak. Kovács Milán átadásáról Eördögh maradt le a jobb oldalon, Szegi pedig remekül passzolt vissza Bekinek, aki jobbról, nyolc méterről a jobb alsóba belsőzött (42.p.). Az egyenlítés után is akadt még egy esély, Nyári szöglete után Krausz bólintott nem sokkal a kapu mellé (45.p.)

A szünet után már egy másik meccs kezdődött, a vendégek domináltak, Baloghék pedig semmi veszélyt nem jelentettek Rusák kapujára. Ha pedig a Gyirmót ilyen labdabirtoklási fölényben van, azt általában ki is használja. Az első figyelmeztető jel Kovács Dominik szabadrúgása volt, akinek lepattanójából Medgyes ismételt, de Hutvágner remekül védett, az utóbbiról kijövő labdát Simon pedig a bal kapufa mellé gurította (61.p.) A következő Varjas labdavesztése volt, mely után Simon került ziccerbe Polényi mellet, ám Hutvágner most is hárított (75.p.). A harmadikat már nem úszták meg, a gólpasszt ezúttal is Szegi szállította, akinek beadását Varjast megelőzve Simon bólintotta a hálóba (77.p.). Innen nem volt visszaút, sőt megkapták a harmadikat is a kitámadó házigazdák, melynél Erdei hozta kihagyhatatlan helyzetbe Simont (93.p.).

Domján Attila (BFC Siófok): – Az első félidőben kifejezetten jól játszottunk, sajnos ebből nem tudtunk ebből előnnyel fordulni. A másodikban a Gyirmót ránk erőltette az akaratát, többet birtokolták a labdát, mi nagyon behátráltunk, így hibákra tudtak kényszeríteni minket. Sajnos a cseréink sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeinket.

Csertői Aurél (Gyimót FC Győr): – Nem kezdtük jól a mérkőzést, rosszul védekeztük ki az ellenfél indításait, de sikerült még egy kapott gól nélkül megúsznunk az első huszonöt percet, aztán szerencsére tudtunk egyenlíteni még a félidő vége előtt. A második játékrészt teljesen mi irányítottuk, több lehetőségünk volt, amiből gólokat rúgtunk és megérdemelten szerzetük meg a három pontot.

Merkantil Bank Liga – 12. forduló

BFC Siófok – Gyirmót FC Győr 1–3 (1–1)

Siófok, Városi Stadion, 300 néző. Vezette: Ducsai József (Tőkés Róbert, Király Zsolt)

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi (Dénes Cs., 81.p.), Varjas Z., Debreceni, Varga B. – Szakály A. (Nagy-Kolozsvári, 77.p.), Krausz – Balogh B. (Major, 77.p.), Nyári, Eördögh (Girsik, 70.p.) – Farkas B. (Makrai, 70.p.). Vezetőedző: Domján Attila.

Gyirmót FC Győr: Rusák – Szegi, Polgár, Hajdú, Nahirnij – Kovács D. (Vass Á., 83.p.) – Herjeczki (Soltész D., 72.p.), Kovács M., Berki (Nagy P., 83.p.), Medgyes Z. (Erdei, 83.p.) – Pethő B. (Simon A., 41.p.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerzők: Balogh B. (14.p.), illetve Berki (42.p.), Simon A. (77.p., 90+3.p.)